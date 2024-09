Bienal do Livro de São Paulo terá participação de 683 autores nacionais; confira programação

O maior evento cultural da América Latina, a 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo atrai pessoas ansiosas pelas novidades do universo literário, além de reunir editoras, escritores, quadrinistas e outros importantes players do entretenimento. Até o dia 15 de setembro, os visitantes poderão ter contato com autores, em encontros e palestras exclusivas.

Na programação estão confirmados 683 autores nacionais, e 33 autores internacionais. Confira destaques do evento.

Programação por editoras

Intrínseca

6 de setembro

Daniela Arbex (mediadora)

13h | Salão de Ideias

“Refugiados do clima: Autores que testemunharam as enchentes no RS”, com Karen Soarelle e Rafael Fritz

Fábio Kabral e Felipe Castilho

16h | KDP Amazon

Mesa: “Escrevendo fantasia: A arte de criar universos”

Daniela Arbex

19h15h | Arena Cultural

Mesa: “O papel da memória e do jornalismo na construção da História”, com Ariel Palácios

Sessão de autógrafos após a mesa

7 de setembro

Pedro Pacífico

11h | KDP Amazon

Mesa: “Agentes da literatura: A importância dos influenciadores literários no fomento da leitura”

Mediação: Dayane Borges

Sessão de autógrafos após a mesa

Lynn Painter

14h15 | Arena Cultural

Mesa: “Bate-Papo com Lynn Painter: De Melhor do que nos filmes a Apostando no amor”

Sessão de autógrafos após a mesa

Mediação: Laura Estevam

8 de setembro

Viih Tube e Eliezer

14h | Arena Cultural

Mesa: “Viver sob os holofotes”, com Pyong Lee

Mediação: Issaaf Karhawi

Sessão de autógrafos após a mesa

Pedro Pacífico

18h | Estante Virtual

9 de setembro

Gaby Brandalise

11h | Skeelo Talks

Mesa: “K-livros! Depois do K-Pop e dos doramas, chegou a hora dos k-livros: vamos falar sobre o fenômeno da cultura coreana?”, com Thais Midori

Mediação: Patrick Torres (@Patzzic)

Sessão de autógrafos após a mesa

10 de setembro

Mauricio Stycer

16h | Arena Cultural

Mesa: “Novelas e teledramaturgia: Narrativas que influenciam e moldam a sociedade”, com Aguinaldo Silva, Maria Adelaide Amaral e Rosana Svartman

Mediação: Samir Machado de Machado

Sessão de autógrafos após a mesa

Míriam Leitão

18h | Salão de ideias

Mesa: “60 anos depois: Reflexões e memórias do golpe militar de 1964”, com Dênis de Moraes

Mediação: Lu Fernandes

Companhia das Letras

6 de setembro

16h15 – Arena Cultural

Romance + fantasia

Carol Chiovatto e Fernanda Castro

7 de setembro

10h – Espaço Infâncias

Pocket show da banda Fera Neném

10h30 – Arena Cultural

Realizando sonhos

Pedro Rhuas

11h – Estande Companhia das Letrinhas

Sessão de autógrafos com banda Fera Neném

12h15 e 19h – Arena Cultural

Como enfrentar o ódio

Felipe Neto

13h – Salão de ideias

A literatura e o mundo em colapso

Morgana Kretzmann

14h – Estande Companhia das Letrinhas

Sessão de autógrafos com Mari Bigio

15h – Estande Prêmio Jabuti

Sessão de autógrafos com Fabio Victor

16h – Papo de mercado

Versos e Vozes: Oportunidades na Economia Criativa da Periferia

Eliana Alves Cruz

16h – Estande Companhia das Letrinhas

Sessão de autógrafos com Blandina Franco e José Carlos Lollo

17h – Cozinhando com palavras

Bebidas e misturas brasileiras

Neli Pereira

17h – Salão de ideias

Ayrton Senna: 30 anos

Sérgio Rodrigues

18h45 – Salão de ideias

Mesa Sesc LGBTI+: direitos, expressão e afirmação

Chico Felitti e Renan Quinhalha

19h15 – Arena cultural

Unidos pela literatura: o relacionamento de escritores com seu público

Clara Alves

8 de setembro

12h – Arena cultural

A popularização da literatura brasileira no exterior

Stênio Gardel e Flora Thomson-DeVeaux

13h – Auditório Ziraldo

Evento Paralela – Arquelana e Felipe Fagundes

15h – Salão de ideias

O avesso do avesso da urbe: o patrimônio arquitetônico de SP

Raul Juste Lores

15h45 – Arena cultural

Suspense e romances policiais

Raphael Montes

17h – Salão de ideias

Quando a realidade inspira a ficção

Micheliny Verunschk e Eliana Alves Cruz

17h – Espaço Educação

Bate-papo com Auritha Tabajara e Maurício Negro

17h30 – Arena cultural

Entre risos e reflexões: o humor na literatura

Bia Crespo, Felipe Fagundes

18h – Estande Companhia das Letrinhas

Sessão de autógrafos com Auritha Tabajara e Maurício Negro

9 de setembro

16h – Amazon

Bate-papo e sessão de autógrafos com Marcela Tiboni

16h – Estande Companhia das Letras

Sessão de autógrafos com Clara Alves e Fernanda Castro

19h - Skeelo Talks

Bate-papo e sessão de autógrafos com Ilana Casoy

10 de setembro

12h15 – Arena cultural

Amarelitudes: Histórias e experiências de autores asiáticos brasileiros

Bate-papo e sessão de autógrafos com Paola Yuu Tabata e Gustavo Hirga

13h – Espaço Infâncias

Bate-papo com Renato Gama

14h – Estande Companhia das Letrinhas

Sessão de autógrafos com Renato Gama

15h – Estande JBC

Magenta King, autor de 9 Horas

15h30 – Estande Companhia das Letrinhas

Sessão de autógrafos com Paola Yuu Tabata e Gustavo Hirga

19h15 – Arena cultural

Investigações na História

Samir Machado de Machado

11 de setembro

14h – Salão de ideias

Tiradas e Tirinhas: o humor e o cotidiano nos quadrinhos

Aline Zouvi

14h – Estande Companhia das Letrinhas

Sessão de autógrafos com Guilherme Semionato

14h – Estande JBC

Hiro Kawahara, autor de A Sereia da Floresta

15h – Estande JBC

Amanda Freitas, autora de The Flower Pot

16h – Praça de Histórias

Contra a mercantilização da natureza: Ecologia + Futuro

Bernardo Esteves

18h – Papo de Mercado

Nossa Língua Brasileira: Desafios e Perspectivas para Tradutores e Revisores

Caetano W. Galindo

12 de setembro

11h – Amazon

Bate-papo e sessão de autógrafos com Camila Fremder

13h – Estande Companhia das Letrinhas

Sessão de autógrafos com Vienno

14h – Amazon

Bate-papo e sessão de autógrafos com Kiusam de Oliveira

15h – Estande JBC

Vinícius Galhardo, autor de Contos Indígenas - Irupé e Guaraná

15h – Skeelo Talks

Bate-papo e sessão de autógrafos com Camila Fremder

15h30 - Estande Companhia das Letrinhas

Sessão de autógrafos com Kiusam de Oliveira

17h – Espaço Educação

Bate-papo com Kiusam de Oliveira, Waldete Tristão e Rodrigo Andrade

18h – Estande Companhia das Letrinhas

Sessão de autógrafos com Waldete Tristão e Rodrigo Andrade

13 de setembro

11h – Skeelo Talks

Bate-papo e sessão de autógrafos com Ana Clara Moniz e Ligia Azevedo

13h30 – Estande Companhia das Letrinhas

Sessão de autógrafos com Ana Clara Moniz e Ligia Azevedo

15h – Estande JBC

Caio Yo, autor de Cosmico

15h – Estande Companhia das Letrinhas

Sessão de autógrafos com Martha Batalha e Joana Pena

15h45 – Arena cultural

Amor e esportes

Arquelana

17h – Auditório Ziraldo

Bate-papo e sessão de autógrafos

Martha Batalha e Andrea del Fuego

17h – Estande JBC

Lígia Zanelli, autora de Calendar

17h30 – Arena cultural

Sobre literatura e horror

Ana Paula Maia e Gih Alves

18h – Salão de ideias

Solidão em família: Memória, identidade e dinâmicas familiares na ficção

Aline Bei e Paula Fábrio

14 de setembro

13h – Estande Companhia das Letrinhas

Sessão de autógrafos com Silvana Rando

14h – Arena cultural

A mãe e a mulher na literatura

Eliana Alvez Cruz

14h – Arena cultural

O que é o Futuro Ancestral? Ainda é possível chegar lá?

Ailton Krenak e Rita Carelli

15h – Espaço Infâncias

Bate-papo com Ailton Krenak e Rita Carelli

16h – Espaço de autógrafos

Sessão de autógrafos com Raphael Montes

16h – Estande Companhia das Letrinhas

Sessão de autógrafos com Arturitha Tabajara e Paola Tôrres

17h30 – Arena Cultural

Bate-papo seguido de sessão de autógrafos com Ailton Krenak e Rita Carelli

20h – Praça da Palavra

Jogo jogado e falado: outros olhares para o futebol

Amara Moira

15 de setembro

16h – Espaço Infâncias

Bate-papo com Susanne Strasser

17h – Estande Companhia das Letrinhas

Sessão de autógrafos com Susanne Strasser

18h45 – Salão de ideias

Poesia: no livro e no slam

Fabricio Corsaletti

Convidado de honra da edição

A Colômbia é o convidado de honra e estará presente com uma área de 300 metros quadrados, com a participação de mais de 17 autores, incluindo Andrea Cote, Margarita García Robayo, Erna von der Walde, Gilmer Mesa e Dipacho; além de acadêmicos como Maritza Naforo, e grupos musicais como o grupo Cimarrón, oriundo das planícies orientais, e o grupo Gheto Kumbé, do Caribe colombiano.

O Embaixador da República da Colômbia no Brasil, Guillermo Rivera, destaca que a participação da Colômbia no evento coincide com a celebração do 100º aniversário da La vorágine, obra do escritor colombiano José Eustasio Rivera, publicada em 1924 e considerada um clássico da literatura colombiana e latino-americana.

“Parte da programação acadêmica e cultural se concentrará em explorar a estética e os temas deste romance que, há um século, denunciou as atrocidades do genocídio da borracha na Amazônia. Essa análise ainda é relevante hoje, pois nos permite abordar questões ambientais atuais, questões de justiça racial e preservação do conhecimento indígena ancestral”, diz Rivera.

Quais são os dias da Bienal do Livro de São Paulo?

A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo ocorre de 6 a 15 de setembro de 2024.

Nos dias de semana (06, 09 a 13 de setembro), o evento funcionará das 09h às 22h, com entrada permitida até às 21h. Nos finais de semana (07, 08 e 14 de setembro), a Bienal abrirá das 10h às 22h, também com entrada liberada até às 21h.

No último dia da feira, 15 de setembro, o horário será reduzido, com o evento funcionando das 10h às 21h, sendo possível acessar o local até às 19h.

Onde será a Bienal do Livro de São Paulo?

A 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo acontecerá em um novo local. O evento será realizado no Distrito Anhembi, situado na Avenida Olavo Fontoura, 1209 – Portão 38, no bairro Santana, na zona norte da capital paulista.

Com 400.000 m², o espaço oferece uma infraestrutura de qualidade internacional, em uma área de fácil acesso e localização privilegiada.

Como chegar?

O Distrito Anhembi está a apenas 1,5 km da Estação Portuguesa-Tietê da linha azul do metrô. Durante a Bienal, haverá transporte coletivo gratuito partindo dessa estação até o local do evento. Para quem preferir ir de carro, o parque de estacionamento do Anhembi oferece mais de 5.800 vagas disponíveis.

Quanto custam os ingressos da Bienal do Livro?

Os ingressos para a 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo custam R$ 35 para entrada única em qualquer dia do evento. A meia-entrada está disponível por 17,50 reais, também para visita única em qualquer dia.

Crianças de até 12 anos e idosos a partir de 60 anos têm entrada gratuita.

Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Distrito Anhembi ou no site Feverup. O site oficial da Bienal informa que, comprando online até o dia 5 de setembro, é possível receber cashback. Para mais detalhes, visite o site da Bienal.

Quais são as atrações confirmadas para a Bienal do Livro?

A 27ª edição da Bienal do Livro de São Paulo conta com a participação de escritores, empreendedores, artistas e influenciadores envolvidos com o universo literário e que são referências culturais para muitos brasileiros. O evento pretende reunir fãs de cada atração, contemplando públicos de diferentes idades e gostos.

Entre as atrações confirmadas, estão os grandes nomes da literatura nacional como:

Conceição Evaristo

Carol Chiovatto

Fernanda Castro

Giu Domingues

Vitor Martins

Juan Julian

Iris Teles

Felipe Castilho

FML Pepper

André Vianco

Pedro Rhuas

Paula Pimenta

Pedro Bandeira

Babi Dewet

Thalita Rebouças

Stefano Volp

Raphael Montes

A Bienal do Livro também terá autores internacionais como:

Lynn Painter

Hannah Nicole Maehrer

Hayley Kiyoko

Jeff Kinney

Hwang Bo-Reum

Brittainy Cherry

Imogen Binnie

Como conseguir autógrafos dos seus escritores favoritos?

Além de participar de discussões fascinantes, os visitantes da Bienal do Livro têm a oportunidade de interagir com seus autores favoritos. Para realizar esse sonho, eles precisam retirar uma senha para entrar na fila de autógrafos e seguir a seguintes regras:

A senha é pessoal e intransferível.

Somente quem retirou a senha online, previamente, terá acesso a sessão de autógrafos.

É obrigatória a apresentação da senha de confirmação e documento com foto na data, horário e local da sessão de autógrafos para acesso.

O atendimento/organização do público para retirar o autógrafo será feito 15 minutos antes do horário de cada sessão.

Recomendamos que os fãs levem apenas o seu livro para a sessão de autógrafos.

O autor autografará 1 (um) livro por senha.

Com a autorização prévia do autor você poderá tirar foto com o seu próprio celular para registrar o momento.

No caso de extravio da senha, esta não será substituída e o portador perderá o direito de participar da sessão de autógrafos.

O CPF, nome e sobrenome cadastrados de cada participante serão validados na hora da experiência.

A inscrição não garante a sua entrada na 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, para isso, é necessário a compra do ingresso.

A solicitação da senha de autógrafos ocorre pela plataforma Feverup.