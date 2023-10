Pioneiras do marketing de influência, MField e Play9 unem forças para transformar memes em negócios

Duas das principais empresas de marketing de influência do Brasil anunciam nesta segunda-feira, 9, uma operação em conjunto.

Chamada de Onda Digital, a joint-venture reúne o time da MField, empresa paulistana dedicada a fazer o "meio de campo" entre os departamentos de marketing de grandes empresas e influenciadores digitais com alguma propriedade para servirem de embaixadores digitais dessas marcas.

A vocação de estar no meio da conversa entre empresas e influenciadores inclusive inspirou o nome da MField, uma abreviação de middle of field, ou meio de campo em inglês.

Do outro lado da parceria está a mediatech Play9, fundada pelo influenciador Felipe Neto e pelo jornalista João Pedro Paes Leme (ex-TV Globo) para fazer a gestão da carreira de personalidades digitais.

O que fazem as duas empresas

A união das duas empresas junta o útil ao agradável. Por um lado, a MField tem a tecnologia. Fundada em 2018, a partir de uma sociedade de executivos da comunicação (Flávio Santos, Gabriel Lima, Gustavo Almeida e Victor Godoy), a MField criou ferramentas para transformar memes criados por personalidades online em discursos publicitários.

Em cinco anos de MField, a empresa esteve à frente de estratégias poderosas de marketing de influência. Vide uma campanha fechada para a Whirlpool, dona das marcas Brastemp e Consul, em 2020.

Em plena pandemia, lives gravadas pelos atores Paulo Gustavo e Mônica Martelli em momentos descontraídos dentro da casa de cada um, e sobre assuntos comezinhos do cuidado doméstico, colocaram as duas marcas de eletrodomésticos no topo das preferências de consumidores na Black Friday naquele ano.

Apesar de manter um contato frequente com influenciadores, o modelo de negócio da MField passa longe do agenciamento da carreira de personalidades.

"O nosso foco é olhar para o DNA de uma marca, desenvolver uma estratégia de influência para ela, e encontrar a personalidade digital mais adequada para levar adiante a mensagem da empresa", diz Flávio Santos, CEO da MField.

E é aí que entra o trabalho da Play9, aberta no Rio de Janeiro há pouco mais de três anos justamente para fazer a gestão de influenciadores digitais.

Estão no cast da empresa carioca mais de 100 nomes. A lista inclui figuras como:

Fátima Bernardes

Galvão Bueno

Rodrigo França

Paola Carosella

além do próprio Felipe Neto

e de marcas como NBA e Amazon Prime Video.

Hoje a empresa é uma das maiores redes de canais do YouTube do Brasil e concentra cerca de 8 bilhões de visualizações mensais nas plataformas TikTok, Instagram, Facebook e Kwai.

"Decidimos fazer essa parceria porque sabemos que existe uma coisa visivelmente comum às duas empresas: capacidade de criar conteúdos que engajam com o público e escolher creators relevantes para isso", diz João Pedro Paes Leme, sócio-fundador e CEO da Play9.

"E como as marcas precisam cada vez mais expandir o alcance das suas campanhas, apostar no marketing de amplificação é praticamente um desdobramento do que a Play9 e a MField já fazem hoje em dia."

O que irá para o novo produto

A Onda Digital nasce como um desdobramento de uma ferramenta da MField chamada Viral Labs cuja função é rastrear conversas que estão bombando nas redes sociais e, na sequência, criar estratégias para as marcas interagirem nesses ambientes.

Mais de 100 perfis agenciados pela Play9 deverão entrar na Onda neste primeiro momento. Na lista estão páginas dedicadas ao humor online como Greengo Dictionary, Rafa Tuma, Razões para Acreditar, Rolê Aleatório, South América Memes.

"Na prática, a Onda irá reverberar campanhas de marcas dentro dessas contas, podendo ser negociados formatos que façam sentido para os influenciadores e para as marcas, como reels, stories ou publicações estáticas, sempre envolvidas por uma narrativa natural e autêntica", diz Santos.

A Onda Digital vem na esteira de um investimento de 500.000 reais por parte das duas empresas, cada uma com 50% da sociedade. A expectativa é faturar 15 milhões de reais no primeiro ano de operação.

A parceria com a Play9 chega num momento de expansão robusta da MField. Em 2022, a empresa teve receita operacional líquida de 13 milhões de reais, alta de 22% sobre o mesmo período do ano anterior.

A empresa faz parte do ranking Negócios em Expansão

O resultado colocou a MField na posição 120 entre as empresas brasileiras de maior crescimento ao longo de 2022 na faixa entre 5 e 30 milhões de reais, de acordo com o ranking EXAME Negócios em Expansão 2023, levantamento da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME), com suporte técnico da PwC Brasil.

Trata-se do maior anuário do empreendedorismo do Brasil. O ranking é uma forma de reconhecer os negócios e celebrar o empreendedorismo no país. Com gestões eficientes, análise de oportunidade, novas estratégias e um bom jogo de cintura, os executivos no comando desses negócios conseguiram avançar no mercado.

Neste ano, a lista traz 335 empresas de 22 estados, representantes das cinco regiões do país. Em relação ao ano anterior, o número de selecionadas representa aumento de 63%.

Veja os resultados: