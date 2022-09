Elizabeth II e Diana: como era a relação entre princesa e rainha?

A relação entre a princesa Diana e rainha Elizabeth II despertou curiosidades nesta quinta-feira, 8. A rainha morreu 25 anos após a morte de sua nora Diana.

A série “The Crown” produzida pela Netflix, retrata a relação entre a rainha e a princesa no período em que conviveram juntas. O jornal britânico “The Sun” publicou uma entrevista com o ex-mordomo da família real, Paul Burrel, que mostrou como era o vínculo entre elas.

Paul revelou que de fato a Rainha Elizabeth II não tinha um relacionamento próximo com Diana. Segundo ele, a rainha dizia que Diana era uma garota “boba” e não percebia que homens tem casos fora do casamento, insinuando que ela deveria agir com “normalidade”.

Ele ainda afirmou que a princesa tinha distúrbios alimentares e conviveu com isso durante a vida toda, como retratado na série. A princesa não teve apoio de ninguém da realeza para tratar do problema, muito menos da Rainha, afirmou ele.

O que a princesa Diana era da rainha Elizabeth?

Diana era casada com o príncipe Charles, ou seja, ela era nora da rainha Elizabeth.

Como a princesa Diana morreu?

Ela morreu após um acidente de carro, ocorrido em 1997 na França. Na época, separada do seu ex-marido Charles, Diana jantava com seu namorado em um hotel de Paris.

Após saírem do local, os dois perceberam que estavam sendo perseguidos por paparazzis. O motorista que levava o casal, passou a dirigir em alta velocidade pelas ruas com o objetivo de despistar os fotógrafos.

O condutor então perdeu o controle do carro e bateu na Ponte de l’Alma. O motorista e o namorado morreram no local, enquanto Diana foi socorrida, mas acabou não resistindo e morrendo no hospital.

Como será o funeral da rainha Elizabeth?

O funeral tem estimativa de ocorrer em 10 a 12 dias após o falecimento da rainha. O dia do evento será feriado oficial para todo o Reino Unido e a bolsa de valores será fechada novamente.

Veja também:

Últimas notícias da Rainha Elizabeth II: rainha morre aos 96 anos

Castelo de Balmoral: conheça a residência escocesa onde morreu a rainha Elizabeth II