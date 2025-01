Efeito Gracyanne: ‘BBB 25’ faz Whey e Creatina crescerem em buscas no Mercado Livre

A polêmica da alimentação regrada e da rotina de treinos de Gracyanne Barbosa no BBB 25 está dando o que falar não só dentro do programa, como também fora dele. E pode ter influenciado a rotina dos fãs do reality: segundo o Mercado Livre, as buscas por Whey e Creatina cresceram 39% e 22%, respectivamente, na plataforma desde a estreia do BBB, em comparação ao mesmo período de 2024.

Se o motivo das vendas crescerem está diretamente relacionado à presença de Gracyanne, não dá para saber. "Não podemos atribuir esse crescimento a um ou a outro participante exclusivamente. O que sabemos é que o BBB costuma ter influência sobre o comportamento das pessoas — mesmo aqueles que não assistem ao programa, mas que acabam impactados por meio das redes sociais", diz Iuri Maia, diretor de Estratégias de Marca do Mercado Livre.

Desde a confirmação da entrada no Big Brother Brasil 25, Gracyanne se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais, sobretudo devido à dieta com alto consumo de proteína. A organização do reality até montou um "contador de ovos" para acompanhar a alimentação da influenciadora fitness. Antes de entrar para o BBB, ela consumia, em média, 40 claras e dez gemas por dia.

O consumo "peculiar" gerou interesse dos espectadores do BBB, já que, dentro da casa, ela consegue seguir a mesma dinâmica — a alimentação dos participantes é controlada e limitada, especialmente para quem está na Xepa.

'Agora vai'

Com a ascensão de rotinas mais saudáveis nos últimos anos, o consumo de suplementos naturais para melhor desempenho físico durante a musculação vêm subido em disparada.

Dados de uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (Abiad) revelam que as vendas desses produtos — o Whey, por exemplo — subiram 75% de 2018 até 2023.

"Os produtos são temas frequentes em conversas na casa [do BBB] entre diversos participantes e acabam repercutindo fora dela, o que acreditamos ter influenciado no aumento de buscas dos brasileiros por esses suplementos alimentares", complementa Maia.

Vale lembrar que a suplementação não deve ser feita sem o acompanhamento de um profissional de saúde e só é recomendada por nutricionistas para quem pratica atividades físicas intensas e/ou busca aumentar a massa muscular.

Estratégia no BBB 25

Um dos maiores patrocinadores do reality show, o Mercado Livre assumiu pela primeira vez em 25 edições o "Mercado BBB", no qual os participantes fazem as compras de itens de alimento e higiene para a casa. Além desta ativação, a companhia também assegurou a cota Big, de patrocínio, e da Turbinada do Líder, para que os líderes escolham looks diretamente da plataforma.

Este é o maior investimento em marketing do Mercado Livre para o BBB, em três anos de participação. A iniciativa marca um novo capítulo na estratégia de negócio da empresa em integrar entretenimento e experiência de compra, com foco na promoção das categorias de moda e supermercado, que têm alta recorrência de compra.