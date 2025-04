Eduardo Paes volta atrás e diz que show do U2 no Rio em 2026 é desejo, não realidade

O sonho durou pouco. Depois de anunciar que a banda U2 viria para o Rio de Janeiro em 2026 na manhã desta quinta-feira, 24, o prefeito Eduardo Paes foi às redes sociais desmentir a informação.

"A única coisa que disse é que eu gostaria que tivesse U2 em Copacabana no próximo ano", disse ele em seu perfil no X (antigo Twitter). Na manhã, ele havia declarado que a banda de rock faria parte do evento "Todo Mundo no Rio".

A quem interessar possa: eu não anunciei show do U2 em Copacabana no próximo ano. A única coisa que disse é que eu gostaria que tivesse U2 em Copacabana no próximo ano. Pela atenção obrigado! — Eduardo Paes (@eduardopaes) April 24, 2025

A capital fluminense se prepara para receber, em maio de 2025, o megashow Lady Gaga na praia de Copacabana. Como no show da Madonna, em maio de 2024, a entrada será gratuita.

A última vez que o U2 pisou no Rio foi em 1998, no antigo Autódromo de Jacarepaguá, quando a banda fez parte da turnê PopMart. Naquele histórico show, realizado no dia 27 de janeiro, o grupo atraiu quase 70 mil fãs, a lotação máxima para o evento, e percorreu uma setlist com 22 músicas, grande parte delas do álbum Pop, lançado no ano anterior.