Mateus, da dupla sertaneja Jorge & Mateus, é hospitalizado e passa por cirurgia de emergência

Mateus Liduário, da dupla sertaneja Jorge & Mateus, precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência na tarde desta quarta-feira, 24. A confirmação foi feita por meio de uma publicação nas redes sociais oficiais da dupla.

Em nota, a assessoria de imprensa do cantor informou que, por respeito à privacidade de Mateus, não serão revelados detalhes sobre o procedimento nem o local onde a intervenção médica será realizada.

O comunicado também lembra que o artista já havia passado por uma cirurgia no joelho em fevereiro de 2024. "Seguindo orientação médica, ele precisará ser operado novamente com urgência", destaca o texto.

Com isso, Mateus ficará de fora dos três próximos shows, agendados para os dias 24, 25 e 26 de abril (quinta a sábado). Mesmo assim, as apresentações seguirão normalmente, com Jorge assumindo o palco sozinho.

Esses eventos fazem parte da turnê comemorativa “Jorge e Mateus 20 anos”, que antecede uma pausa na carreira da dupla. O repertório traz os novos sucessos do álbum Check-in, além de hits que marcaram a trajetória dos dois.