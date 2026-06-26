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Eddie Vedder está de volta: cantor anuncia apresentações no Brasil em 2026

Músico será a principal atração de duas noites do Best of Blues and Rock 2026, no Parque Ibirapuera, ao lado de Glen Hansard

Eddie Vedder: festival também terá Roger Daltrey, Chris Isaak e outros nomes de destaque do rock internacional (KAMIL KRZACZYNSKI /AFP)

Eddie Vedder: festival também terá Roger Daltrey, Chris Isaak e outros nomes de destaque do rock internacional (KAMIL KRZACZYNSKI /AFP)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 26 de junho de 2026 às 15h05.

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Depois de anos longe dos palcos brasileiros em carreira solo, Eddie Vedder está de volta ao Brasil. O vocalista do Pearl Jam foi confirmado como uma das principais atrações do Best of Blues and Rock 2026 e fará duas apresentações na capital paulista, marcando um dos retornos mais aguardados pelos fãs de rock no país.

Os shows acontecerão nos dias 20 e 22 de novembro, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, palco tradicional do festival. Em ambas as noites, Vedder dividirá a programação com o cantor e compositor irlandês Glen Hansard. No primeiro dia, o line-up será completado por Samuel Rosa. Já na segunda apresentação, quem sobe ao palco é Vitor Kley.

Festival reúne grandes nomes do rock

Além de Eddie Vedder, a edição de 2026 do Best of Blues and Rock terá outro nome histórico do gênero. Roger Daltrey, vocalista do The Who, será a atração principal do dia 21 de novembro.

Na mesma noite, o público também poderá assistir aos shows de Chris Isaak, Christone "Kingfish" Ingram e do guitarrista brasileiro Artur Menezes, formando uma programação voltada aos fãs de rock clássico, blues e música contemporânea.

Quando e como comprar ingressos?

A pré-venda começou para integrantes do Ten Club, fã-clube oficial do Pearl Jam, e do Wholigan Fan Club, dedicado aos admiradores do The Who. Já a venda geral dos ingressos está marcada para 29 de junho, a partir das 11h, na Ticketmaster.

Serviço

Best of Blues and Rock 2026

20 de novembro

  • Eddie Vedder
  • Glen Hansard
  • Samuel Rosa

21 de novembro

  • Roger Daltrey
  • Chris Isaak
  • Christone "Kingfish" Ingram
  • Artur Menezes

22 de novembro

  • Eddie Vedder
  • Glen Hansard
  • Vitor Kley

Local: Parque Ibirapuera, São Paulo

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