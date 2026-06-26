Eddie Vedder está de volta: cantor anuncia apresentações no Brasil em 2026

Depois de anos longe dos palcos brasileiros em carreira solo, Eddie Vedder está de volta ao Brasil. O vocalista do Pearl Jam foi confirmado como uma das principais atrações do Best of Blues and Rock 2026 e fará duas apresentações na capital paulista, marcando um dos retornos mais aguardados pelos fãs de rock no país.

Os shows acontecerão nos dias 20 e 22 de novembro, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, palco tradicional do festival. Em ambas as noites, Vedder dividirá a programação com o cantor e compositor irlandês Glen Hansard. No primeiro dia, o line-up será completado por Samuel Rosa. Já na segunda apresentação, quem sobe ao palco é Vitor Kley.

Festival reúne grandes nomes do rock

Além de Eddie Vedder, a edição de 2026 do Best of Blues and Rock terá outro nome histórico do gênero. Roger Daltrey, vocalista do The Who, será a atração principal do dia 21 de novembro.

Na mesma noite, o público também poderá assistir aos shows de Chris Isaak, Christone "Kingfish" Ingram e do guitarrista brasileiro Artur Menezes, formando uma programação voltada aos fãs de rock clássico, blues e música contemporânea.

Quando e como comprar ingressos?

A pré-venda começou para integrantes do Ten Club, fã-clube oficial do Pearl Jam, e do Wholigan Fan Club, dedicado aos admiradores do The Who. Já a venda geral dos ingressos está marcada para 29 de junho, a partir das 11h, na Ticketmaster.

Serviço

Best of Blues and Rock 2026

20 de novembro

Eddie Vedder

Glen Hansard

Samuel Rosa

21 de novembro

Roger Daltrey

Chris Isaak

Christone "Kingfish" Ingram

Artur Menezes

22 de novembro

Eddie Vedder

Glen Hansard

Vitor Kley

Local: Parque Ibirapuera, São Paulo