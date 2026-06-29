De saída da bolsa, T4F marca leilão para retirar ações do mercado

A Time For Fun (T4F), produtora de eventos e shows ao vivo de grande público, avançou no processo de fechamento de capital. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou, no dia 26, o registro da oferta pública de aquisição de ações (OPA).

O processo foi oficialmente lançado nesta segunda-feira, 29, e o leilão está marcado para 20 de julho, às 15 horas (horário de Brasília), na B3. Por volta das 11h40 hoje, as ações (SHOW3) caíam 0,34%, a R$ 5,88.

O movimento já era esperado pelo mercado. Em 31 de março, o seu acionista controlador Fernando Luiz Alterio havia comunicado a intenção de retirar a companhia da bolsa, o que levou a forte oscilação nos papéis, com alta que chegou a 25% no dia 1º de abril, quando os papéis atingiram R$ 5,56.

O preço da OPA foi fixado em R$ 5,59 por ação, com base em laudo de avaliação elaborado por avaliador independente em 31 de março. O valor será atualizado pela variação acumulada da Taxa Selic desde 31 de dezembro de 2025 até a data de liquidação.

Como se dará a OPA e a deslistagem do Novo Mercado

A oferta contempla até 3.353.850 ações ordinárias, equivalentes a 49,75% do capital total e votante da companhia. A coordenação da operação está a cargo do BTG Pactual (BPAC11), do mesmo grupo controlador da EXAME.

Ficam de fora da OPA os papéis detidos pelo controlador, pela F.A. Comércio e Participações S.A., pela CIE Internacional S.A. de CV e aqueles mantidos em tesouraria.

Para o fechamento de capital ser aprovado, é necessário que acionistas representando mais de dois terços das ações em circulação aceitem a oferta ou concordem expressamente com o cancelamento do registro.

Já a saída do Novo Mercado da B3 exige quórum menor, de pelo menos um terço das ações elegíveis.

Caso o primeiro critério não seja atingido, o controlador pode desistir do fechamento de capital, mas ainda assim seguir com a deslistagem do segmento, desde que o segundo quórum seja alcançado.

Acionistas podem se habilitar até 17 de julho

Os acionistas interessados têm até 17 de julho para se habilitar por meio de uma corretora autorizada na B3. O conselho de administração da T4F deve divulgar em até 15 dias, a partir da publicação do edital, sua manifestação sobre a conveniência da oferta.

A justificativa apresentada pelo controlador para o fechamento segue a linha anunciada em março. Os custos de manutenção de uma companhia aberta na CVM e no Novo Mercado, a baixa liquidez das ações e a ausência de perspectivas de captação relevante no mercado de capitais no curto e médio prazo.

A companhia também reiterou seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados, "em linha com as melhores práticas de governança corporativa e nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, por meio de seus canais habituais de divulgação de informações."