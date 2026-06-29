De saída da bolsa, T4F marca leilão para retirar ações do mercado

T4F: companhia tem OPA aprovada e leilão marcado na B3. (Camila F. Cara/LinkedIn Time For Fun/Divulgação)
Repórter de Invest
Publicado em 29 de junho de 2026 às 12h26.
A Time For Fun (T4F), produtora de eventos e shows ao vivo de grande público, avançou no processo de fechamento de capital. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aprovou, no dia 26, o registro da oferta pública de aquisição de ações (OPA).
O processo foi oficialmente lançado nesta segunda-feira, 29, e o leilão está marcado para 20 de julho, às 15 horas (horário de Brasília), na B3. Por volta das 11h40 hoje, as ações (SHOW3) caíam 0,34%, a R$ 5,88.
O movimento já era esperado pelo mercado. Em 31 de março, o seu acionista controlador Fernando Luiz Alterio havia comunicado a intenção de retirar a companhia da bolsa, o que levou a forte oscilação nos papéis, com alta que chegou a 25% no dia 1º de abril, quando os papéis atingiram R$ 5,56.
O preço da OPA foi fixado em R$ 5,59 por ação, com base em laudo de avaliação elaborado por avaliador independente em 31 de março. O valor será atualizado pela variação acumulada da Taxa Selic desde 31 de dezembro de 2025 até a data de liquidação.
A oferta contempla até 3.353.850 ações ordinárias, equivalentes a 49,75% do capital total e votante da companhia. A coordenação da operação está a cargo do BTG Pactual (BPAC11), do mesmo grupo controlador da EXAME.
Ficam de fora da OPA os papéis detidos pelo controlador, pela F.A. Comércio e Participações S.A., pela CIE Internacional S.A. de CV e aqueles mantidos em tesouraria.
Para o fechamento de capital ser aprovado, é necessário que acionistas representando mais de dois terços das ações em circulação aceitem a oferta ou concordem expressamente com o cancelamento do registro.
Já a saída do Novo Mercado da B3 exige quórum menor, de pelo menos um terço das ações elegíveis.
Caso o primeiro critério não seja atingido, o controlador pode desistir do fechamento de capital, mas ainda assim seguir com a deslistagem do segmento, desde que o segundo quórum seja alcançado.
Os acionistas interessados têm até 17 de julho para se habilitar por meio de uma corretora autorizada na B3. O conselho de administração da T4F deve divulgar em até 15 dias, a partir da publicação do edital, sua manifestação sobre a conveniência da oferta.A justificativa apresentada pelo controlador para o fechamento segue a linha anunciada em março. Os custos de manutenção de uma companhia aberta na CVM e no Novo Mercado, a baixa liquidez das ações e a ausência de perspectivas de captação relevante no mercado de capitais no curto e médio prazo.
A companhia também reiterou seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados, "em linha com as melhores práticas de governança corporativa e nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis, por meio de seus canais habituais de divulgação de informações."