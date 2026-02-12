Santander aposta em 'quadris sinceros' de Shakira para vender produtos financeiros

O Santander Brasil (SANB11) patrocina a plataforma Todo Mundo no Rio pelo segundo ano consecutivo. Para o banco, não é só sobre ter o nome estampado junto a um dos maiores palcos para shows da atualidade. Copacabana mostrou, pela experiência prévia com Lady Gaga, ser terreno frutífero para a venda de serviços e produtos financeiros do banco. Ter um cartão de crédito virtual estilizado com a comunicação do evento já faz diferença, garante Guilherme Bernardes, executivo-chefe de marketing do Santander.

"É um simples ajuste que faz aumentar os gastos dessa base que utiliza o cartão estilizado. As pessoas acabam usando mais o cartão", afirma, sem abrir números.

Este ano, quem comando o mega-show nas areias da praia carioca é a colombiana Shakira. A apresentação está marcada para o dia 2 de maio e até lá o banco pretende intensificar ações de vendas para quem tem conta no banco e os não correntistas também. A ideia é incentivar os fãs a guardarem dinheiro no Minhas Reservas, a "caixinha" do Santander que faz o dinheiro render.

A frente de seguros também vai ser bem trabalhada, principalmente a cobertura de viagens e.... roubos de celular.

"É um risco que se corre quando se está em um evento aberto com mais de um milhão de pessoas", admite Guilherme.

"A gente quer mostrar como os serviços financeiros do banco podem ajudar as pessoas a viabilizar a ida e a participação no show", complementa.

Ao contrário de Lady Gaga que ficou anos sem vir ao Brasil até se apresentar em Copacabana, Shakira esteve por aqui em 2025, trazida, pela SMUSIC, a plataforma de música do Santander. Para Bibiana Berg, diretora de experiências e impacto social do Santander Brasil, isso não enfraquece o apelo do evento.

"Quando é um show de estádio, a gente está falando aí de 30, 40 mil pessoas. Então, obviamente, é para um público muito mais reduzido, é venda de ingresso, enfim. A Shakira vai fazer um show em Copacabana, gratuito, para milhões de pessoas", afirma.

A vinda da cantora, observa a executiva, conversa com a repercussão da apresentação do cantor Bad Bunny no intervalo do Super Bowl, no último domingo, 8. Shakira também já se apresentou no evento, em 2020. "É uma conversa muito bacana num momento em que a América Latina está sendo consagrada", diz Bibiana.

Com os shows internacionais da SMUSIC, o Santander também tem conseguido fidelizar sua base de usuários de cartão de crédito. A possibilidade de comprar ingressos em pré-venda, com parcelamentos mais longos, se conecta com a estratégia de principalidade do banco.

"Saber que o Santander está sempre trazendo atrações de fora aumenta as chances desse cartão virar o principal desse cliente", conclui Bernardes.