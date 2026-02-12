Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Santander aposta em 'quadris sinceros' de Shakira para vender produtos financeiros

Caixinhas rendeiras, seguro viagem e contra roubo de celular são algumas das frentes que o banco vai explorar

Shakira: colombiana se apresenta em Copacabana no próximo dia 2 de maio (Kevin Mazur /Getty Images)

Shakira: colombiana se apresenta em Copacabana no próximo dia 2 de maio (Kevin Mazur /Getty Images)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 16h24.

Última atualização em 12 de fevereiro de 2026 às 16h50.

O Santander Brasil (SANB11) patrocina a plataforma Todo Mundo no Rio pelo segundo ano consecutivo. Para o banco, não é só sobre ter o nome estampado junto a um dos maiores palcos para shows da atualidade. Copacabana mostrou, pela experiência prévia com Lady Gaga, ser terreno frutífero para a venda de serviços e produtos financeiros do banco. Ter um cartão de crédito virtual estilizado com a comunicação do evento já faz diferença, garante Guilherme Bernardes, executivo-chefe de marketing do Santander.

"É um simples ajuste que faz aumentar os gastos dessa base que utiliza o cartão estilizado. As pessoas acabam usando mais o cartão", afirma, sem abrir números.

Este ano, quem comando o mega-show nas areias da praia carioca é a colombiana Shakira. A apresentação está marcada para o dia 2 de maio e até lá o banco pretende intensificar ações de vendas para quem tem conta no banco e os não correntistas também. A ideia é incentivar os fãs a guardarem dinheiro no Minhas Reservas, a "caixinha" do Santander que faz o dinheiro render.

A frente de seguros também vai ser bem trabalhada, principalmente a cobertura de viagens e.... roubos de celular.

"É um risco que se corre quando se está em um evento aberto com mais de um milhão de pessoas", admite Guilherme. 

"A gente quer mostrar como os serviços financeiros do banco podem ajudar as pessoas a viabilizar a ida e a participação no show", complementa.

Ao contrário de Lady Gaga que ficou anos sem vir ao Brasil até se apresentar em Copacabana, Shakira esteve por aqui em 2025, trazida, pela SMUSIC, a plataforma de música do Santander. Para Bibiana Berg, diretora de experiências e impacto social do Santander Brasil, isso não enfraquece o apelo do evento. 

"Quando é um show de estádio, a gente está falando aí de 30, 40 mil pessoas. Então, obviamente, é para um público muito mais reduzido, é venda de ingresso, enfim. A Shakira vai fazer um show em Copacabana, gratuito, para milhões de pessoas", afirma.

A vinda da cantora, observa a executiva, conversa com a repercussão da apresentação do cantor Bad Bunny no intervalo do Super Bowl, no último domingo, 8. Shakira também já se apresentou no evento, em 2020. "É uma conversa muito bacana num momento em que a América Latina está sendo consagrada", diz Bibiana.

Com os shows internacionais da SMUSIC, o Santander também tem conseguido fidelizar sua base de usuários de cartão de crédito. A possibilidade de comprar ingressos em pré-venda, com parcelamentos mais longos, se conecta com a estratégia de principalidade do banco.

"Saber que o Santander está sempre trazendo atrações de fora aumenta as chances desse cartão virar o principal desse cliente", conclui Bernardes.

Acompanhe tudo sobre:SantanderBancosCopacabana Palace

Mais de Invest

Meli vira aposta do JP Morgan: banco vê vantagem sobre Shopee e Amazon

Ibovespa cai forte e opera abaixo dos 188 mil pontos com pressão da Petrobras

Descontando inflação e câmbio, Ibovespa não bateu recorde; entenda

Ibovespa acompanha NY e firma queda com pressão de Petrobras e bancos

Mais na Exame

Brasil

Assinatura digital substitui reconhecimento de firma? Entenda decisão do STJ

Carreira

Quer ser um líder mais ético? Experimente este processo de cinco etapas

Mundo

Terremoto de magnitude 6,1 atinge o Chile; governo descarta risco de tsunami

Pop

Após morte, vaquinha da família de Van Der Beek passa de US$ 1 mi em 24 horas