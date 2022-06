Dono do Botafogo compra clube francês Lyon

Dono de 40% do Crystal Palace, 80% do RWD Molenbeek e 90% do Botafogo, o empresário americano John Textor acaba de comprar mais um clube de futebol: o francês Lyon.

Com o acordo fechado na tarde desta segunda-feira, 20, Textor passa a ser acionista majoritário do Lyon, com 66,5% das ações. Segundo as cláusulas do contrato, a participação de Textor ainda pode ser ampliada nos próximos anos, chegando a 88,55% do clube.

O valor da transação não foi divulgado pelo Lyon, mas atualmente o clube é estimado em 798 milhões de euros.

O bilionário americano ainda deve investir 86 milhões de euros no time europeu.

Até agora, o acionista majoritário do Lyon era o empresário Jean-Michel Aulas, que ainda mantém participação minoritária no clube.

Mesmo com a venda para Textor, Aulas deve continuar como CEO do time pelo menos nas próximas 3 temporadas.

O bilionário americano e o dirigente francês devem trazer mais detalhes da venda do clube em uma coletiva de imprensa na terça-feira.

"Pretendo, com o apoio de Jean-Michel e suas equipes, trazer à tona os valores de desenvolvimento e aperfeiçoamento pelos quais sempre me comprometi. Quero dar a todos os torcedores do Olympique de Lyon os meios adicionais para que a instituição possa recuperar o mais alto nível, na França e na Europa", disse Textor.