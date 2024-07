'Capitão América: Admirável Mundo Novo' ganha trailer com Harrison Ford e data de estreia

A Marvel quer tornar a história do Capitão América, agora interpretado por Anthony Mackie, em uma saga dramática. Nesta sexta-feira, 12, o estúdio compartilhou o teaser trailer e o pôster de "Capitão América: Admirável Mundo Novo", com a presença ilustre de Harrison Ford, que entra para o elenco do filme.

Depois da aposentadoria oficial de Chris Evans como o super-herói, o Falcão, interpretado por Mackie em filmes anteriores do universo cinematográfico da Marvel, assumiu oficialmente o manto do Capitão América no final de "Falcão e o Soldado Invernal", no Disney+, em 2021.

Veja o trailer de 'Capitão América: Admirável Mundo Novo'

Qual a sinopse de 'Capitão América: Admirável Mundo Novo'?

Após se encontrar com o recém-eleito presidente dos EUA, Thaddeus Ross, interpretado por Harrison Ford em sua estreia no Universo Cinematográfico Marvel, Sam se vê no meio de um incidente internacional. Ele deve descobrir o motivo por trás de uma conspiração global nefasta antes que o verdadeiro gênio faça o mundo inteiro ser dominado pelo vermelho.

Quando estreia o novo filme do 'Capitão América'?

"Capitão América: Admirável Mundo Novo, da Marvel Studios", estreia nos cinemas em 13 de fevereiro de 2025.

Veja o elenco de 'Capitão América: Admirável Mundo Novo'?

"Capitão América: Admirável Mundo Novo" é estrelado por Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, com Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson e Harrison Ford. O longa-metragem tem direção de Julius Onah e produção de Kevin Feige e Nate Moore. Louis D’Esposito e Charles Newirth atuam como produtores executivos.