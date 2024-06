'Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa' tem teaser divulgado; assista

O filme "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa" chegará aos cinemas em 9 de janeiro de 2025. Dirigido por Fernando Fraiha, o live action da Turma da Mônica acompanha o menino do interior na aventura em que ele tenta salvar salvar a goiabeira de Nhô Lau (Luis Lobianco) da ganância do malvado Agripino (Augusto Madeira).

O teaser, divulgado nesta segunda-feira, 17, mostra que Chico Bento será interpretado pelo influenciador mineiro Isaac Amendoim, que diz para o público que irá "contar um causo".

A criança de 10 anos mostra para seus 3,2 milhões de seguidores no Instagram o seu dia a dia no sítio da família em Cana Verde, cidade no interior de Belo Horizonte.

As gravações aconteceram em fazendas de Bragança Paulista e Itatiba, no interior de São Paulo.

Veja o teaser oficial

Quando estreia o filme?

"Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa" estreia 9 de janeiro de 2025 nos cinemas brasileiros.