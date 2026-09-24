Tomorrowland Brasil 2027: ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira, 24; veja os preços

RESUMO ＋ As vendas de ingressos para o festival Tomorrowland Brasil 2027 começaram nesta quinta-feira, 24, para o evento marcado de 30 de abril a 2 de maio no Parque Maeda, em Itu. Os preços vão de R$ 1.270 a R$ 9.715. A edição terá o tema Jornada da Consciência e um palco principal de 43 metros de altura.

As vendas de ingressos para o Tomorrowland Brasil 2027 tiveram início nesta quinta-feira, 24. O festival está marcado para ocorrer entre 30 de abril e 2 de maio, no Parque Maeda, em Itu, no interior de São Paulo.

A próxima edição brasileira seguirá o conceito da Jornada da Consciência, tema adotado pelo Tomorrowland em diferentes eventos internacionais. A proposta já foi apresentada em edições realizadas na Bélgica e na Tailândia antes de chegar ao Brasil.

A comercialização inclui ingressos para os três dias de festival, além de pacotes da DreamVille, área de hospedagem oficial do evento, e do Shuttle Oficial, serviço de transporte oferecido pela organização. O line-up, lista de artistas participantes, será divulgado posteriormente.

Quanto custam os ingressos para o Tomorrowland Brasil 2027?

Os preços dos ingressos começam em R$ 1.270 para o Day Pass, modalidade de entrada para um único dia, e chegam a R$ 9.715 para o Full Madness Nº1 Pass, categoria que inclui os três dias de festival com uma experiência premium.

A organização também disponibiliza opções de meia-entrada, ingresso social e outras categorias de acesso. A relação completa de modalidades, preços e condições está disponível no site oficial do evento.

Estrutura do Tomorrowland Brasil 2027

A edição de 2027 terá como destaque o MainStage de Consciência, palco principal do festival inspirado em seis emoções humanas: Admiração (Wonder), Amor (Love), Raiva (Anger), Alegria (Joy), Desejo (Desire) e Tristeza (Sadness).

De acordo com comunicado enviado à imprensa, a estrutura foi desenvolvida em um processo criativo que levou mais de dois anos e envolveu etapas de modelagem 3D, escultura e produção. A construção final do palco foi concluída após 54 dias de trabalho.

A estrutura terá 43 metros de altura e 140 metros de largura, segundo as informações divulgadas pela organização.