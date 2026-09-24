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Tomorrowland Brasil 2027: ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira, 24; veja os preços

Festival de música eletrônica retorna ao Parque Maeda, em Itu, com estrutura baseada no conceito Jornada da Consciência

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 16h37.

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As vendas de ingressos para o festival Tomorrowland Brasil 2027 começaram nesta quinta-feira, 24, para o evento marcado de 30 de abril a 2 de maio no Parque Maeda, em Itu. Os preços vão de R$ 1.270 a R$ 9.715. A edição terá o tema Jornada da Consciência e um palco principal de 43 metros de altura.

As vendas de ingressos para o Tomorrowland Brasil 2027 tiveram início nesta quinta-feira, 24. O festival está marcado para ocorrer entre 30 de abril e 2 de maio, no Parque Maeda, em Itu, no interior de São Paulo.

A próxima edição brasileira seguirá o conceito da Jornada da Consciência, tema adotado pelo Tomorrowland em diferentes eventos internacionais. A proposta já foi apresentada em edições realizadas na Bélgica e na Tailândia antes de chegar ao Brasil.

A comercialização inclui ingressos para os três dias de festival, além de pacotes da DreamVille, área de hospedagem oficial do evento, e do Shuttle Oficial, serviço de transporte oferecido pela organização. O line-up, lista de artistas participantes, será divulgado posteriormente.

Quanto custam os ingressos para o Tomorrowland Brasil 2027?

Os preços dos ingressos começam em R$ 1.270 para o Day Pass, modalidade de entrada para um único dia, e chegam a R$ 9.715 para o Full Madness Nº1 Pass, categoria que inclui os três dias de festival com uma experiência premium.

A organização também disponibiliza opções de meia-entrada, ingresso social e outras categorias de acesso. A relação completa de modalidades, preços e condições está disponível no site oficial do evento.

Estrutura do Tomorrowland Brasil 2027

A edição de 2027 terá como destaque o MainStage de Consciência, palco principal do festival inspirado em seis emoções humanas: Admiração (Wonder), Amor (Love), Raiva (Anger), Alegria (Joy), Desejo (Desire) e Tristeza (Sadness).

De acordo com comunicado enviado à imprensa, a estrutura foi desenvolvida em um processo criativo que levou mais de dois anos e envolveu etapas de modelagem 3D, escultura e produção. A construção final do palco foi concluída após 54 dias de trabalho.

A estrutura terá 43 metros de altura e 140 metros de largura, segundo as informações divulgadas pela organização.

'Perguntas frequentes'

Quando e onde será o Tomorrowland Brasil 2027? ＋

O Tomorrowland Brasil 2027 será realizado entre 30 de abril e 2 de maio no Parque Maeda, em Itu, no interior de São Paulo.

Quanto custam os ingressos para o Tomorrowland Brasil 2027? ＋

Os ingressos custam a partir de R$ 1.270 para o Day Pass, válido por um dia, e chegam a R$ 9.715 no Full Madness Nº1 Pass, que dá acesso aos três dias com uma experiência premium.

Quais tipos de ingresso estão disponíveis para o Tomorrowland Brasil 2027? ＋

A organização oferece ingressos para um ou três dias, além de meia-entrada, ingresso social e outras categorias. Também estão disponíveis pacotes da DreamVille, área oficial de hospedagem, e do Shuttle Oficial, serviço de transporte do evento.

Qual será o tema do Tomorrowland Brasil 2027? ＋

O tema será Jornada da Consciência, conceito já apresentado pelo Tomorrowland em eventos realizados na Bélgica e na Tailândia.

Como será o palco principal do Tomorrowland Brasil 2027? ＋

O MainStage de Consciência terá 43 metros de altura e 140 metros de largura, segundo a organização. De acordo com comunicado enviado à imprensa, a estrutura foi desenvolvida durante mais de dois anos e sua construção final levou 54 dias.

Quando será divulgado o line-up do Tomorrowland Brasil 2027? ＋

O line-up do Tomorrowland Brasil 2027 será divulgado posteriormente, segundo as informações apresentadas pela organização. O texto não informa uma data específica para o anúncio dos artistas.

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