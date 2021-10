Dinheiro de graça: 100 mil deixaram escanear olhos em troca de criptomoeda

Você deixaria ter seus olhos escaneados em troca de uma promessa de receber algumas criptomoedas no futuro? 100 mil pessoas toparam. A iniciativa é da Worldcoin, que distribuiu 30 unidades do seu scanner chamado “orbe” em quatro continentes.

A Worldcoin se propõe a ser “uma nova moeda global de propriedade coletiva que será distribuída de forma justa para o maior número possível de pessoas”.

Os desenvolvedores do projeto querem aumentar a quantidade dos orbes pelo mundo e distribuir 4 mil unidades por mês. Não se sabe ainda quantas critpmoedas cada pessoa receberá.

De acordo com o jornal Financial Times, Alex Blania, cofundador da Worldcoin, diz que a análise de íris das pessoas não fere a privacidade delas. Segundo ele, as imagens são convertidas em combinações únicas de letras e números e posteriormente apagadas de forma permanente. A Worldcoin já levantou captou 25 milhões de dólares em capital de risco.

10 bilhões de tokens serão emitidos pela Worldcoin, sendo que 80% irão para os usuários, 10% ficarão com investidores da empresa e o restante irá para uma base para a fabricação de orbes e para o desenvolvimento da rede. A criptomoeda é baseada na blockchain da Ethereum.

A expectativa do time da Worldcoin é que a criptomoeda atinja mais de 1 bilhão de pessoas apenas nos dois primeiros anos de operação da rede.