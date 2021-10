Dia Nacional do Livro: Saiba como baixar obras de graça

O consumo de livros digitais tem avançado no Brasil. Apesar do hábito da leitura ainda não ser um dos pontos fortes dos brasileiros -- a quantidade média de livros consumida é de apenas 2,5 livros inteiros por ano --, uma pesquisa da Nielsen Book apontou que as livrarias exclusivamente virtuais tiveram um crescimento de 84% na participação no faturamento das editoras, sendo responsáveis por movimentar R$ 923,4 milhões em 2020.

Com o fechamento das livrarias logo no início da emergência sanitária, as vendas livros físicos foram foram altamente afetadas. Agora, o setor registra aumento significativo nas vendas de livros em geral.

Segundo pesquisa do Sindicato Nacional dos Editores de Livros e da Nielsen BookScan, agência de monitoramento de vendas de livros, somente no primeiro semestre deste ano, mais de 28 milhões de obras foram vendidas no Brasil, um salto de 48,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Enquanto livrarias e lojas virtuais buscam aumentar as vendas, sites estão apostando na disponibilização gratuita de exemplares. A EXAME separou sites e bibliotecas que disponibilizam livros para download de forma gratuita, segura e dentro das leis.



Veja opções para download de livros gratuito