Dia internacional do yoga: conheça 5 benefícios da pratica para sua saúde

Nesta terça-feira, 21, comemora-se o Dia internacional do yoga, uma data feita para celebrar os benefícios que a prática pode proporcionar para o seu bem-estar.

A Yoga tem como objetivo trabalhar o corpo e a mente de forma interligada, realizando exercícios que auxiliam no controle da ansiedade, dores no corpo e estresse. Para ter todos os benefícios que ela proporciona, é preciso que as práticas sejam feitas regularmente e de preferência com ajuda de profissional.

Conheça alguns benefícios da prática para o seu bem estar:

Diminui o estresse e ansiedade

A meditação na Yoga é um dos primeiros passos para controle do stress, pois ela faz com que a pessoa se concentre no presente, desocupando a mente de problemas que ocasionam equilíbrios emocionais. O fato de ter o controle da respiração, promove maior sensação de relaxamento e equilíbrio da mente.

Promove condicionamento físico

Os exercícios, técnicas e posturas dessa prática podem melhorar a resistência e fortalecimento da sua estrutura muscular, isto porque auxilia no desempenho do seu corpo que fica mais resistente a atividades físicas.

Alivia as dores

Com a prática da Yoga, a pessoa consegue ter maior consciência corporal, ou seja, maior percepção da postura, o que irá diminuir causadas pelo stress. Os alongamentos realizados ajudam a liberar a tensão e dar flexibilidade nos músculos, aliviando dores causadas por escoliose, hérnia de disco, etc.

Melhora o sono

Outro reflexo importante na prática da Yoga é melhorar do sono, pois causa relaxamento e tranquilidade facilitando o sono de qualidade. A Yoga aumenta a produção de melatonina, hormônio regulador do sono, além de deixar o corpo mais relaxado que proporciona mais energia e disposição no dia seguinte.

Controla os batimentos cardíacos

A Yoga melhora o funcionamento do coração, pois regula a circulação sanguínea e o sistema nervoso, além de equilibrar o sistema endócrino, controlando os níveis de hormônios do estresse. Ela ajuda também no controle da respiração, devido aos exercícios de expansão dos pulmões e controle da respiração.

