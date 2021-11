Dia do Solteiro: veja promoções de Magalu, Via, Amazon, Fast Shop e mais

Nesta quinta-feira (11 de novembro), cresce cada vez mais no Brasil a quantidade de promoções no Dia do Solteiro, data comercial que nasceu no varejo chinês, bastante impulsionada pelo grupo Alibaba. Este ano, varejistas nacionais embarcaram na data, anunciando promoções dedicadas especificamente ao 11/11 ou no formato de "esquenta" para a Black Friday, que acontece na última sexta-feira do mês.

Veja abaixo algumas promoções selecionadas por EXAME para a data:

Eletrodomésticos e itens para casa:

Bebidas alcoólicas no Pão de Açúcar:

Whisky Chivas Regal 12 anos 1 litro – De R$ 169,99 por R$ 109,90

Whisky Johnnie Walker Black Label 1 litro – De R$ 169,99 por R$ 124,90

Whisky Johnnie Walker Gold Label Reserve 750 ml – De R$ 279,99 por R$ 199,90

Whisky Buchanans 12 anos 1 litro – De R$199,99 por R$134,90

Vodka Absolut tradicional 1 litro – De R$ 87,99 por R$ 59,90

Gin Beefeater 750 ml – De R$ 139,99 por R$ 89,90

Gin Tanqueray 750 ml – De R$ 135,99 por R$ 104,90

Whisky Johnnie Walker Red Label 1 litro – De R$ 96,99 por R$ 72,90

Whisky Jack Daniels 1 Litro – DE 159,99 por R$ 124,90

Bebidas Alcoólicas no Extra:

Whisky Ballantine's Finest 750 ml – De R$ 59,99 por R$ 49,99

Whisky Johnnie Walker Red Label 1 litro - De R$ 89,99 por R$ 72,90

Whisky Grand Old Parr 12 anos 1 litro - De R$ 129,99 por R$ 109,90

Whisky Johnnie Walker Black Label 1 litro - De R$ 155,99 por R$ 124,90

Whisky Chivas Regal 12 anos 1 litro - De R$ 169,99 por R$ 109,90

Whisky White Horse 500 ml - De R$ 54,90 por R$27,45

Vodka russa White Lake 700 ml - De R$ 59,99 por R$ 29,90

Vodka Absolut 750 ml – Por R$ 59,90

Gin Gordon's 750 ml – Por R$ 59,99

Gin Torquay 750 ml – Por R$ 59,99

Gin Tanqueray 750 ml – Por R$ 104,90

Aperitivo Aperol 750 ml – Por R$ 47,99

Compras com cashback:

O Magazine Luiza vai dar até 50% do valor gasto em compras de volta para os clientes nesta quinta-feira. Ao todo, serão R$ 5 milhões em dinheiro de volta aos clientes que comprarem os itens selecionados pelo superaplicativo da empresa.

Ainda no cashback, o PicPay anunciou nesta quinta-feira que dará até 15% do dinheiro gasto em compras nos itens selecionados dentro do marketplace do aplicativo. O cashback é cumulativo e cai na conta PicPay do usuário. O valor pode ser utilizado em todo o ecossistema do aplicativo, desde compras na própria PicPay Store até pagar contas, fazer um Pix ou nos produtos do marketplace financeiro. Em alguns casos, ele não pode ser sacado, de acordo com as regras de cada campanha.