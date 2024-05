Dia do Sol: 5 curiosidades sobre o maior astro do sistema solar

Na agenda de datas comemorativas do mês de maio figura o Dia do Sol, que valoriza a maior estrela do sistema solar. A mais de 150 milhões de quilômetros da Terra, a estrela está longe de ser a maior do universo, mas é fundamental para garantir a vida na Terra como a conhecemos — e a saúde de nós, seres humanos.

É pela exposição ao Sol, por exemplo, que o corpo humano produz a vitamina D, responsável pela absorção do cálcio para dentes e ossos, manutenção do sistema imunológico e auxílio da força muscular. E também graças a ele que o planeta é como o conhecemos: habitável.

Em comemoração ao astro superquente, separamos 5 curiosidades sobre o Sol que você talvez não saiba. Confira:

A região escura vista na face do Sol no final de março de 2013 é um buraco coronal (logo acima e à direita do meio da imagem), que é uma fonte de vento solar rápido que sai do Sol nesta imagem de Observatório Solar Dinâmico da NASA. (NASA/SDO/AIA/Reprodução)

1. Distância da luz do Sol à Terra

A maior estrela do sistema solar é mais do que necessária para garantir a vida por aqui e só o faz sem carbonizar o planeta por conta da distância. O Sol está a mais de 150 milhões de quilômetros da Terra. É tão longe que a luz dele demora exatos 8 minutos e 18 segundos para chegar até nós.

2. O Sol também tem rotação própria

Assim como a Terra, o Sol também gira em torno do próprio eixo. Mas por ser muito maior e ser composto por gases eletricamente carregados, a rotação funciona de forma um pouco diferente. Segundo artigo publicado na National Geographic, o astro completa uma rotação em sua região do Equador a cada 25 dias terrestres. Nos polos, a estrela gira uma vez sob seu próprio eixo a cada 36 dias.

3. Temperatura do Sol

Não é novidade nenhuma que o Sol é uma estrela quente: da Terra, conseguimos sentir seu calor e, sem a devida proteção térmica, seus raios ultravioletas podem causar danos à pele humana. A temperatura do Sol chega a 5.500ºC, para se ter ideia. Segundo cálculos de astrônomos da Nasa, estima-se que seu núcleo chegue a 15 milhões de graus centígrados.

Esta ilustração mostra uma representação dos campos magnéticos do Sol sobre uma imagem capturada pelo Solar Dynamics Observatory da NASA em 12 de março de 2016. (NASA/SDO/AIA/LMSAL)

4. Tamanho do astro

Considerada uma das estrela de tamanho médio, o Sol ainda assim consegue ser gigantesco se comparado à Terra. O astro tem 700 mil quilômetros de raio. Seriam necessárias mais de 330 mil Terras para se igualar à massa da estrela.

5. Idade do Sol

Para fechar a lista, o astro pode não ser a maior estrela do universo, mas sem dúvidas é uma bastante velha. Estima-se que Sol tenha 4,6 bilhões de anos, o que o classifica como uma estrela de "meia-idade", segundo astrônomos da Nasa. Ele também tem data de validade: de acordo com os estudos de especialistas em astronomia, ele explodirá e destruirá os planetas do sistema solar. Mas isso só deve acontecer daqui uns 5 bilhões de anos.