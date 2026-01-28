Exportar com estratégia: como a Marfrig conseguiu vencer os desafios de 2025

Em um ano marcado por tensões comerciais, tarifas mais altas e maior exigência regulatória nos principais mercados globais, exportar deixou de ser apenas uma questão de escala. Em 2025, as empresas que se destacaram foram aquelas capazes de reagir rapidamente a choques externos, redesenhar rotas comerciais e sofisticar seu portfólio.

É nesse contexto que a Marfrig, braço do grupo MBRF Global Foods Company, se consolidou como Empresa Exportadora do Ano (Grandes Empresas) no Prêmio Melhores dos Negócios Internacionais 2025, promovido pela ApexBrasil em parceria com a EXAME.

Com operações na América do Sul e nos Estados Unidos, a empresa é uma das maiores produtoras globais de carne bovina e líder em proteínas de alto valor agregado. A companhia é reconhecida por sua forte presença nos mercados mais exigentes do mundo, exportando cortes bovinos in natura, produtos processados e itens premium destinados aos canais de varejo e food service.

O setor, no entanto, foi um dos mais pressionados ao longo de 2025, sobretudo pela sensibilidade do mercado americano à carne bovina. O aumento das tarifas reduziu a competitividade, afetou volumes e colocou em xeque margens historicamente apertadas.

Para a Marfrig, o cenário exigiu ajustes estratégicos profundos. A resposta da companhia passou, primeiro, pela diversificação geográfica. Com menor previsibilidade nos EUA, a empresa redirecionou volumes e intensificou negociações em mercados do Oriente Médio e do Sudeste Asiático, regiões com crescimento consistente da demanda por proteína e menor exposição a barreiras tarifárias naquele momento.

Ao mesmo tempo, a companhia acelerou uma estratégia que já vinha sendo construída: reduzir a dependência de commodities puras e ampliar a participação de produtos de maior valor agregado. Cortes premium, linhas processadas e soluções customizadas para grandes clientes passaram a ocupar mais espaço no mix exportador, ajudando a sustentar margens mesmo em um ambiente adverso.

Outro diferencial foi o fortalecimento das relações com clientes premium. Em vez de competir apenas por preço, a empresa ampliou contratos de longo prazo com redes e distribuidores internacionais que valorizam previsibilidade, qualidade e padrões elevados de produção.

“É uma honra receber esse prêmio e representar um ecossistema que, desde a fusão entre Marfrig e BRF, conta com mais de 130 mil funcionários e cerca de 200 mil famílias exportadoras”, disse Marcos Molina, presidente do conselho do grupo MBRF (Marfrig/BRF).

A rastreabilidade também ganhou papel central na estratégia da Marfrig em 2025. Exigências ambientais e sanitárias se tornaram ainda mais rigorosas em vários mercados, e a em empresa ampliou investimentos em sistemas capazes de comprovar origem, conformidade e sustentabilidade da produção. Esse movimento não apenas manteve mercados abertos, como também permitiu acessar nichos mais sofisticados.

Desempenho sustentado

A combinação entre escala global e flexibilidade operacional foi determinante. Com presença industrial e comercial em diferentes países, a companhia conseguiu redistribuir fluxos, ajustar plantas e responder a mudanças regulatórias com mais rapidez do que concorrentes menos internacionalizados.

O reconhecimento da ApexBrasil e da EXAME destaca justamente essa capacidade de execução em um ambiente de pressão. Segundo os critérios do prêmio, foram avaliados fatores como adaptação a mudanças no comércio internacional, impacto econômico das exportações, inovação e gestão estratégica, pontos nos quais a Marfrig apresentou desempenho consistente ao longo do ano.

O resultado aparece também nos números do comércio exterior brasileiro. Em 2025, o agronegócio manteve trajetória de crescimento e a carne bovina seguiu entre os principais produtos da pauta exportadora, mesmo diante de obstáculos comerciais. Empresas que conseguiram se reposicionar rapidamente foram responsáveis por sustentar esse desempenho.

No caso da Marfrig, a atuação internacional deixou de ser apenas uma extensão do mercado doméstico e se consolidou como uma plataforma estratégica de crescimento, capaz de absorver choques externos e capturar oportunidades em diferentes regiões do mundo.

Especialistas do setor avaliam que a experiência da companhia em 2025 ilustra uma mudança estrutural no perfil do exportador brasileiro: menos dependente de poucos mercados, mais atento a valor agregado e cada vez mais orientado por requisitos ambientais e de governança.

Gigante global de alimentos

MBRF Global Foods Company nasceu no início de 2025, após Marfrig e BRF fundirem seus negócios, dando origem à uma das maiores companhias globais do setor de alimentos. A operação prevê a incorporação da totalidade das ações da BRF pela Marfrig, que já era sua principal acionista desde 2021, quando adquiriu 50,49% do capital da empresa.

A nova empresa já nasceu com uma receita anual estimada em R$ 152 bilhões e um portfólio diversificado que reúne carnes bovina, suína, de frango e alimentos processados, com forte presença tanto no mercado doméstico quanto no internacional.

Segundo a MBRF Global Foods Company, a companhia é uma plataforma multiproteína, que combina alcance global, marcas consolidadas e uma estratégia focada em eficiência e sustentabilidade.