Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e suspense, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Chega à Apple TV+ a série Terra de Mulheres, com Eva Longoria e o filme O Rito da Dança, com Lily Gladstone. Já na Netflix, três estreias, incluindo a segunda temporada da série Moradores Indesejados, sobre casos assustadores de pessoas que dividem a casa com indivíduos aparentemente inofensivos, mas que logo revelam intenções perversas e até comportamentos violentos.

Terra de Mulheres (Apple TV+)

A vida de Gala (Eva Longoria) vira de cabeça para baixo quando o marido envolve a família em golpes financeiros e ela é forçada a deixar o país com a mãe (Carmen Maura) e a filha adolescente (Bazua). As três mulheres se escondem em uma encantadora cidade vinícola no norte da Espanha, local abandonado 50 anos atrás pela mãe de Gala com juramento de nunca mais retornar. As três buscam recomeçar a vida do zero e esperam que suas identidades permaneçam desconhecidas, até que a fofoca se espalha rápido pela pequena vila, revelando os segredos e as verdades mais profundas da família.

O Rito da Dança (Apple TV+)

Dirigido por Erica Tremblay, a trama trata do desaparecimento da irmã de Jax (Lily Gladstone) que cuida da sobrinha Roki (Isabel Deroy-Olson) na reserva indígena Seneca-Cayuga, em Oklahoma. Jax usa todo tempo livre para tentar encontrar sua irmã desaparecida e ajudar Roki a se preparar para o 'powwow', a tradicional reunião dos povos indígenas da América do Norte. Correndo o risco de perder a custódia de Roki para o avô da jovem, Frank (Shea Whigham), Jax viaja com a sobrinha em busca de pistas para encontrar a irmã a tempo para o grande evento.

Tudo em Família (Netflix)

Um romance inesperado tem consequências divertidas para uma jovem, sua mãe e seu chefe astro de cinema, que lidam com as dificuldades do amor, do sexo e de identidade.

Moradores Indesejados (Netflix)

Moradores Indesejados está de volta para a temporada 2. Mais uma vez, a série conta casos assustadores de pessoas que dividem a casa com indivíduos aparentemente inofensivos, mas que logo revelam intenções perversas e até comportamentos violentos. Estas histórias reais mostram que o perigo pode se esconder dentro de casa e transformar a vida de qualquer pessoa em um pesadelo.

Turbilhão (Netflix)

Uma série Netflix que explora os intensos embates e as ferozes disputas de poder entre o primeiro-ministro e a vice-primeira-ministra da Coreia do Sul, ambos movidos por suas próprias convicções e objetivos.