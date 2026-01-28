Avião com 15 pessoas a bordo desaparece perto da fronteira com a Venezuela

Um avião comercial com 15 ocupantes, entre eles um parlamentar, está desaparecido na Colômbia, em uma região próxima à fronteira com a Venezuela, segundo informou a companhia aérea estatal Satena nesta segunda-feira, 28.

A aeronave, que levava 13 passageiros e dois tripulantes, partiu da cidade de Cúcuta e perdeu contato com o controle aéreo momentos antes do horário previsto de pouso.

"Tinha pouso previsto por volta das 12h05 (17h05 GMT) no município vizinho de Ocaña", diz um comunicado da companhia aérea, que também informou que todos os protocolos de segurança e de busca foram acionados.

Segundo veículos de imprensa da Colômbia, a Força Aérea do país (FAC) enviou um helicóptero de busca da base militar de Palanquero para patrulhar a região do Catatumbo, ponto onde foi registrado o último sinal de radar da aeronave.

O episódio resultou na atuação imediata do Grupo de Busca e Resgate Aeronáutico da Colômbia (Grac), que passou a coordenar ações com as autoridades de Ocaña e representantes do aeroporto de Medellín.

O avião desaparecido é um modelo Beechcraft 1900, bimotor turboélice, desenvolvido para operar em terrenos de difícil acesso. Com capacidade para até 19 passageiros, a aeronave pode atingir velocidade de 440 km/h, voar a altitudes de até 25 mil pés e possui autonomia para até 6 horas e 30 minutos de voo.

Com a interrupção da comunicação, a Direção de Investigação de Acidentes da Aerocivil iniciou a etapa de levantamento de dados técnicos e operacionais. "Os protocolos correspondentes foram acionados e já iniciamos o PMU (Posto de Comando Unificado)", diz.