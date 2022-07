Dia do Frango Frito: Aussie Grill oferece até 50% de desconto; confira ofertas

Queridinho nas praças de alimentação e nos aplicativos de delivery, o frango frito ganhou um dia para chamar de seu: hoje, quarta-feira, dia 6 de julho, comemora-se o Dia do Frango Frito. Entre os dias 4 a 7 de julho, o Aussie Grill, marca da Bloomin’ Brands, holding que também detém as marcas Outback Steakhouse e Abbraccio, vai promover uma semana cheia de promoções para os amantes da comida.

Serão quatro dias de promoção com 50% de desconto nas Crispy Chicken Tenders, tiras de frango suculentas, empanadas na hora e fritas, acompanhadas também do molho Honey Mustard, feito de mostarda e mel e levemente picante, seguindo o conceito Sweet&Spicy, uma mistura dos sabores doce e picante. Na compra de três unidades, o cliente vai pagar apenas a metade do preço, saindo no valor de R$ 6,30. Quem quiser mais, pode optar pela maior porção com seis unidades por apenas R$12,50. A marca funciona de forma 100% virtual, com delivery exclusivo pelo iFood em todo o país.

Já no Outback Steakhouse, as famosas Kookaburra Wings, sobreasas de frango empanadas com temperos Outback, acompanhadas de molho blue cheese e aipo, são ótimas escolhas para a celebração. Além disso, há também o Chicken Finger Jumbo, pedaços crocantes de peito de frango empanados servidos com o molho Honey Mustard. Ambas as opções podem ser encontradas a partir de R$ 64,90 nos restaurantes ou via delivery pelo iFood.