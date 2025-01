Por que a árvore de Natal é desmontada no Dia de Reis? Conheça as simpatias da data

O dia 6 de janeiro, no calendário cristão, marca a visita dos três Reis Magos ao menino Jesus, momento em que eles presentearam a criança e seus pais, Maria e José, com ouro, incenso e mirra.

Conhecida como Dia de Reis, a data é celebrada em vários países, sendo, no Brasil, a última festividade significativa do período natalino. Para os católicos, essa é a ocasião ideal para desmontar as decorações de Natal, sinalizando o início de um novo ciclo litúrgico.

Qual é a origem do Dia de Reis?

A tradição teve origem em Portugal, onde o Dia de Reis é chamado de Folia dos Reis, Terno dos Reis ou Santos dos Reis. Lá, a celebração inclui a prática de “cantar as Janeiras”, em que grupos percorrem as ruas desde o dia 1º de janeiro, cantando sobre o nascimento de Jesus e recebendo comida e bebida como agradecimento.

Essa festividade, que se estende até o dia 6 de janeiro, também é conhecida como Epifania. Ela rememora a chegada dos três magos, conforme narrado no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento: “E, tendo nascido Jesus em Belém de Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém” (Mateus 2:1).

Os magos mencionados na Bíblia são Melchior, Baltazar e Gaspar, conhecidos como o Rei da Luz, o Senhor do Tesouro e o Tesoureiro, respectivamente. Eles presentearam Jesus com ouro, incenso e mirra.

O Dia de Reis é feriado?

Até 1967, o Dia de Reis era considerado feriado nacional no Brasil por ser uma data religiosa significativa. Contudo, mudanças na legislação a partir desse ano retiraram o Dia de Reis e outras celebrações católicas do calendário oficial de feriados nacionais.

Atualmente, apenas em Natal, capital do Rio Grande do Norte, o dia 6 de janeiro permanece como feriado municipal, devido à ligação da cidade com os Santos Reis Magos, que são co-padroeiros da região.

Por que tem que desmontar a árvore de Natal?

De acordo com a tradição católica, o Dia de Reis simboliza o encerramento do período natalino. Por isso, é nessa data que costumam ser retiradas as decorações típicas dessa época, como o presépio e a árvore de Natal.

Quais são as principais simpatias do Dia de Reis?

1. Colocar moedas na porta de entrada

Objetivo: Atrair prosperidade e fartura.

Como fazer: Coloque três moedas de qualquer valor no batente da porta de entrada da casa e deixe-as lá durante todo o dia 6 de janeiro. Depois, guarde-as na carteira para "chamar" dinheiro o ano todo.

2. Deixar um pedaço da Rosca de Reis para os santos

Objetivo: Garantir proteção divina.

Como fazer: Reserve uma pequena fatia da Rosca de Reis e ofereça simbolicamente aos santos ou Reis Magos, pedindo bênçãos e proteção.

3. Tomar banho de ervas

Objetivo: Purificar as energias e renovar a aura.

Como fazer: Prepare um banho com folhas de louro, alecrim e arruda. Tome o banho jogando a mistura do pescoço para baixo, mentalizando prosperidade e proteção.

4. Acender três velas para os Reis Magos

Objetivo: Abrir caminhos e pedir bênçãos.

Como fazer: Acenda três velas (uma para cada Rei Mago) em um prato branco com um pouco de mel ou açúcar ao redor. Faça orações ou mentalize seus desejos para o ano.

5. Colocar trigo na cozinha

Objetivo: Garantir fartura na mesa.

Como fazer: Coloque alguns grãos de trigo em um pote pequeno na cozinha, representando abundância para o lar. Pode ser substituído por arroz, milho ou outro grão.

6. Guardar a água da chuva do Dia de Reis

Objetivo: Purificar o ambiente ou o corpo.

Como fazer: Se chover no dia 6 de janeiro, recolha um pouco dessa água, considerada abençoada, e guarde-a para usar em momentos de necessidade, como para benzer a casa ou tomar um banho de limpeza espiritual.

7. Fazer pedidos à estrela de Belém

Objetivo: Ter desejos atendidos.

Como fazer: Na noite do Dia de Reis, olhe para o céu e faça três pedidos, imaginando a estrela de Belém que guiou os Reis Magos. A crença é que os desejos feitos com fé podem se realizar.