Dia de Nossa Senhora do Carmo: entenda a origem da data e onde é feriado

Nesta terça-feira, 16, é comemorado o dia de Nossa Senhora do Carmo, uma data significativa para os católicos, especialmente aqueles devotos da santa homenageada.

A devoção a Nossa Senhora do Carmo tem uma história longa, remontando ao início da colonização portuguesa no Brasil. A primeira imagem da santa chegou ao país em 1501, trazida pelos navegadores europeus. Desde então, essa devoção se espalhou por todo o território nacional, com a construção de várias igrejas e conventos em sua homenagem.

Entenda a origem

A história de Nossa Senhora do Carmo no Recife está ligada à fundação da capital pernambucana. Em 1654, após a expulsão dos holandeses, a Ordem do Carmo se estabeleceu no local e, em 1665, sob a liderança do Capitão Diogo Cavalcanti Vasconcelos, iniciou-se a construção do Convento e Igreja do Carmo. A devoção à Virgem do Carmo no Recife cresceu rapidamente. Em 1767, a igreja foi concluída, tornando-se um importante centro religioso e cultural da cidade. Em 1909, atendendo aos pedidos do povo recifense, o Papa Pio X proclamou Nossa Senhora do Carmo como Padroeira Secundária do Recife.

Um marco histórico ocorreu em 1919, quando a Virgem do Carmo foi coroada canonicamente, sendo a segunda santa a receber tal honraria no Brasil. No ano seguinte, a Igreja do Carmo foi agregada à Basílica de São Pedro no Vaticano e, em 1922, foi elevada à dignidade de Basílica Menor.

A data é marcada por várias celebrações religiosas, incluindo missas, procissões e cortejos. A Basílica do Carmo, localizada no bairro de Santo Antônio, é o principal local de devoção à santa durante o feriado. Além das atividades religiosas, a Prefeitura do Recife organiza eventos culturais e gastronômicos no Centro da cidade.

Onde é feriado?

O feriado é celebrado apenas na cidade do Recife, em Pernambuco, onde Nossa Senhora do Carmo é considerada padroeira. Em outras partes do Brasil, a data não é reconhecida como feriado nacional ou estadual.

Além de Recife, Nossa Senhora do Carmo é considerada padroeira de diversos municípios brasileiros, incluindo Olinda (PE), Salvador (BA), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS).