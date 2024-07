Fim das folgas na semana? Não para essa empresa que criou um feriado por mês até o fim do ano

O trabalhador brasileiro que tem direito aquela folga na semana por conta de um feriado ficou chateado ao ver que a próxima folga em dia útil será apenas no dia 15 de novembro, data em que se celebra a Proclamação da República.

Não demorou muito para acontecer questionamentos de funcionários de diferentes empresas nas redes sociais como “O que vai ser da gente sem feriado?”. Ao ver a repercussão, que se intensificou em São Paulo com o feriado estadual de 9 de julho, Josiane Lima, diretora de RH da Swile, empresa de benefícios flexíveis que tem sede na capital paulista, decidiu inovar o seu programa de benefícios criando o ‘feriado da Swile’.

“Por meio desse benefício vamos dar a possibilidade de cada funcionário dizer qual é o melhor dia para ele tirar a sua folga de feriado dentro do mês, afinal as pessoas têm necessidades diferentes”.

O benefício se estende para todos os funcionários, de estagiário a executivo, nos meses de agosto, setembro e outubro deste ano, uma vez que nesses meses os feriados cairão todos no fim de semana. Segundo a executiva de RH, o objetivo com essa ação é estimular uma mudança de relação com o trabalho e para isso afirma que acompanha as redes sociais, os pedidos dos funcionários e os exemplos de outras companhias. “Um dos posts que vimos foi um questionamento sobre o que seria da saúde mental já que 17 semanas de trabalho separavam o funcionário do próximo feriado”, afirma Lima.

Foi com as repercussões da internet que surgiu a ideia da hashtag interna “Vai ter feriado sim”, afirma a executiva que se surpreendeu com a repercussão. “A nossa ideia com cada benefício novo é provocar e fazer coisas realmente novas que vêm de encontro com a necessidade dos funcionários”.

https://www.instagram.com/p/C9dSLuzybJV/?igsh=MWxsdGcyeGRuNXhmbQ%3D%3D&img_index=1

Para adotar essa medida de folga na semana, a companhia de benefícios flexíveis avaliou antes se haveria impactos no orçamento da companhia.

“Comparamos de agosto a outubro deste ano com o do ano de 2023 e vimos que mesmo que cada funcionário saísse três vezes, porque é um feriado por mês, ele sairia menos do que ele saiu em 2023, que eram seis feriados na semana”, diz Lima. “Além disso, sabemos que pausas são necessárias para a saúde mental do time”.

A promoção que não é silenciosa

Com regime híbrido de trabalho, considerando dois dias de home office, outra ação de benefício que tem chamado atenção internamente na Swile é a transparência com a promoção dos funcionários. Algo que costuma ser mais velado em muitas empresas, lá acontece na frente de todos e com a entrega de um bombom.

“Quisemos ressignificar o bombom corporativo, que é aquele bombom que o gestor deixava logo depois de um feedback pesado, mas o nosso bombom vem doce realmente, porque é acompanhado de promoção ou reconhecimento em um evento que promovemos internamente”.

A ideia veio de uma pesquisa interna em que muitos funcionários questionavam que não tinham tanta visibilidade. “Foi assim que tivemos a ideia neste ano de mostrar para toda a empresa os motivos pelos quais essas pessoas estão sendo meritadas ou promovidas.”

Os benefícios foram criados na Swile no Brasil, mas como uma empresa francesa, a expectativa de Lima é buscar com essas iniciativas criar um case para dividir com o time de funcionários na Europa.

Feriados nacionais:

1º de janeiro: Confraternização Universal (segunda-feira)

29 de março: Sexta-Feira Santa (sexta-feira)

21 de abril: Tiradentes (domingo)

1º de maio: Dia do Trabalho (quarta-feira)

7 de setembro: Independência do Brasil (sábado)

12 de outubro: Dia de Nossa Sra. Aparecida (sábado)

2 de novembro: Finados (sábado)

15 de novembro: Proclamação da República (sexta-feira)

20 de novembro: Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (quarta-feira)

25 de dezembro: Natal (quarta-feira)