Dia da Felicidade é comemorado nesta quinta; veja frases para celebrar e emocionar

Nesta quinta-feira, 20, é celebrado o Dia Internacional da Felicidade. Conhecida em vários cantos do mundo, a data visa promover a felicidade e alegria entre as pessoas.

A ocasião também tem o propósito de evitar conflitos, guerras sociais, étnicas ou qualquer comportamento que ameace a paz e o bem-estar das sociedades.

Mas, no cotidiano, a data também pode estimular as pessoas a refletirem sobre relações, amizades e ambientes que fazem bem à saúde mental e que proporcionam a sensação do acolhimento. Além de refletir sobre a ideia de que a felicidade pode ser encontrada nas coisas mais simples da vida.

Qual a origem do Dia da Felicidade?

O Dia Mundial da Felicidade foi estabelecido pela ONU (Organização das Nações Unidas) em junho de 2012.

Durante uma reunião geral, sob o tema "Felicidade e Bem-Estar: Definindo um Novo Paradigma Econômico", os membros da organização decidiram criar um dia dedicado à felicidade. O impulso inicial para essa iniciativa veio do Butão, um pequeno país asiático que se destaca por ter uma das populações mais felizes do mundo.

Com o apoio unânime dos 193 países-membros, a proposta do Butão foi acolhida, e o Dia Internacional da Felicidade foi oficialmente incluído no calendário da ONU, a ser celebrado em 20 de março.

Assim, em 2013, o mundo celebrou pela primeira vez o Dia Internacional da Felicidade.

Desde 1972, o Butão adota uma abordagem de "felicidade genuína e absoluta", priorizando a "Felicidade Nacional Bruta" sobre o Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Veja a seguir 10 frases para celebrar o Dia da Felicidade