Os melhores filmes de Natal para assistir em dezembro de 2023, segundo a EXAME Pop

O fim de dezembro está próximo e, com ele, chega também aquela época do ano em que os canais de TV e streaming ficam recheados de especiais de Natal. Dos clássicos aos novos lançamentos, é difícil passar ileso de alguma produção natalina nessa época do ano: eles estão por toda a parte — o desafio, na verdade, é escolher quais assistir.

Para quem é verdadeiramente fã da data, a maratona é quase religiosa: existe a lista "obrigatória" de filmes para assistir em dezembro e uma abertura para experimentar os novos lançamentos. Há também quem tenha o costume de assistir ao menos um dos filmes no cinema ou quem reúna os amigos para fazer um desafio de filmes assistidos, mas o importante mesmo é comemorar a data de todas as formas possíveis.

A EXAME Pop separou um ranking dos 10 melhores filmes especiais de Natal para quem é apaixonado pela data. Confira:

O Expresso Polar

Sinopse: Um menino cheio de dúvidas pega uma extraordinária carona para o Polo Norte, mas acaba embarcando em uma jornada de auto-descobrimento que mostra como a maravilha da vida nunca desaparece para aqueles que acreditam.

Onde assistir: Amazon Prime Video e Apple TV

O Grinch

Sinopse: O rabugento Grinch faz de tudo para acabar com o Natal dos cidadãos de Quemlândia. Seu plano é roubar das pessoas tudo que tenha ligação com a data, até que a menina Cindy Lou Who resolve ficar amiga dele.

Onde assistir: Globoplay, Amazon Prime Vídeo e Apple TV

O Estranho Mundo de Jack

Sinopse: Jack Skellington, o Rei das Abóboras, se cansa de fazer o Dia das Bruxas todos os anos e deixa os limites da cidade. Por acaso, acaba atravessando o portal do Natal, onde vê a alegria do espírito natalino.

Onde assistir: Disney+

Esqueceram de Mim

Sinopse: Kevin, de apenas oito anos, é um garoto encrenqueiro que foi acidentalmente esquecido sozinho em casa pela família durante as férias de Natal. Agora, o menino precisa usar a criatividade e proteger sua casa de um par de ladrões atrapalhados.

Onde assistir: Disney+

Os Fantasmas de Scrooge

Sinopse: Às vésperas do Natal, o amargo Ebenezer Scrooge se comporta de maneira mesquinha até mesmo com o seu sobrinho. Devido ao seu temperamento, os fantasmas do Presente, do Passado e do Futuro aparecem e levam Scrooge para uma viagem que o fará pensar em uma mudança em sua vida.

Onde assistir: Disney+

Klaus

Sinopse: Um carteiro egoísta e um fabricante de brinquedos solitário cultivam uma amizade improvável e levam alegria a uma cidade fria e sombria.

Onde assistir: Netflix

O Amor não tira Férias

Sinopse: A norte-americana Amanda Woods tem uma carreira promissora, mas está deprimida porque terminou o relacionamento com o namorado. A inglesa Iris Simpkins é redatora de uma coluna popular e tem pouca sorte com os homens. Durante as festas natalinas, as duas decidem trocar de casa e acabam conhecendo outros homens.

Onde assistir: Amazon Prime Vídeo, Apple TV e Telecine

O Primeiro Natal do Mundo

Sinopse: O feriado do Natal simplesmente desaparece da noite para o dia. Agora, uma família atrapalhada precisa recriar o feriado, seu espírito e suas tradições nem um pouco brasileiras, em um mundo onde ninguém nunca ouviu falar de Natal.

Onde assistir: Amazon Prime Vídeo

Gremlins

Sinopse: Um inventor está à procura de um presente especial para seu filho, e encontra algo interessante em uma loja em Chinatown. O lojista fica relutante em lhe vender a pequena criatura, mas acaba aceitando, sob a condição de que ela nunca seja exposta à luz, água ou alimentada após a meia-noite.

Onde assistir: HBO Max, Apple TV e Amazon Prime Vídeo

Duro de Matar

Sinopse: O policial de Nova York John McClane está visitando sua família no Natal. Ele participa de uma confraternização de fim de ano na sede da empresa japonesa em que a esposa trabalha. A festa é interrompida por terroristas que invadem o edifício de luxo. McClane não demora a perceber que não há ninguém para salvá-los, a não ser ele próprio.

Onde assistir: Star+