Dexter está de volta: seriado terá mais uma temporada de dez episódios

Dexter, o aclamado serial killer, está de volta após sete longos anos longe das telas. O programa de TV, com produção prevista para 2021, será revivido pelo Showtime em dez episódios inéditos trazendo Michael C. Hall como protagonista da série criada por Clyde Phillips.

“Nós só revisitaríamos esse personagem único se pudéssemos encontrar uma abordagem criativa que fosse realmente digna da série original e brilhante que realmente é. Estou feliz em informar que Clyde Phillips e Michael C. Hall se encontraram e mal podemos esperar para filmá-lo e mostrá-lo ao mundo!”, afirmou Gary Levine, co-presidente de entretenimento da Showtime, em um comunicado.

O protagonista é um técnico forense em Miami, Flórida, que vive uma vida secreta e dupla: ele é um assassino em série que mata outros assassinos que, de alguma forma, foram soltos pela Justiça.

O show, que contou com oito temporadas, foi indicado para vários Emmys e Golden Globe Awards ao longo de sua exibição. Ganhou dois Emmys do horário nobre e dois Globos de Ouro, incluindo Melhor Performance de um Ator em Série de Televisão — Drama para Michael C. Hall. Todas as temporadas da série estão disponíveis no Globoplay.