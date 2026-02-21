Desfile das Campeãs 2026 em SP: veja horário e onde assistir ao vivo

O Desfile das Campeãs do Carnaval 2026 em São Paulo tem data e programação definidas.

O evento acontece neste sábado, 21, no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte da capital, reunindo nove escolas.

Participam as duas primeiras colocadas do Grupo de Acesso II, as duas primeiras do Grupo de Acesso I e as cinco primeiras do Grupo Especial.

Que horas começa o Desfile das Campeãs 2026 em SP?

O desfile começa às 20h, no Sambódromo do Anhembi.

Onde assistir ao Desfile das Campeãs 2026 de SP?

O desfile das campeãs do Carnaval 2026 em São Paulo será transmitido pelo YouTube, no canal da Liga Carnaval SP.

Ordem e horários do desfile no Anhembi