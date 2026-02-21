Desfile das Campeãs 2026 em SP: veja horário e onde assistir ao vivo

Mocidade Alegre: campeã do Carnaval de São Paulo em 2026 desfila às 1h10 (Rafael Neddermeyer/LIGASP/Fotos Públicas/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 17h28.
O Desfile das Campeãs do Carnaval 2026 em São Paulo tem data e programação definidas.
O evento acontece neste sábado, 21, no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte da capital, reunindo nove escolas.
Participam as duas primeiras colocadas do Grupo de Acesso II, as duas primeiras do Grupo de Acesso I e as cinco primeiras do Grupo Especial.
O desfile começa às 20h, no Sambódromo do Anhembi.
O desfile das campeãs do Carnaval 2026 em São Paulo será transmitido pelo YouTube, no canal da Liga Carnaval SP.