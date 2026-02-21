Pop

Desfile das Campeãs 2026 em SP: veja horário e onde assistir ao vivo

Evento acontece no sábado, 21, no Anhembi, com nove escolas; veja a programação completa

Mocidade Alegre: campeã do Carnaval de São Paulo em 2026 desfila às 1h10 (Rafael Neddermeyer/LIGASP/Fotos Públicas/Agência Brasil)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 17h28.

O Desfile das Campeãs do Carnaval 2026 em São Paulo tem data e programação definidas.

O evento acontece neste sábado, 21, no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte da capital, reunindo nove escolas.

Participam as duas primeiras colocadas do Grupo de Acesso II, as duas primeiras do Grupo de Acesso I e as cinco primeiras do Grupo Especial.

Que horas começa o Desfile das Campeãs 2026 em SP?

O desfile começa às 20h, no Sambódromo do Anhembi.

Onde assistir ao Desfile das Campeãs 2026 de SP?

O desfile das campeãs do Carnaval 2026 em São Paulo será transmitido pelo YouTube, no canal da Liga Carnaval SP.

Ordem e horários do desfile no Anhembi

  • 20h — X-9 Paulistana
  • 20h45 — Morro da Casa Verde
  • 21h30 — Pérola Negra
  • 22h20 — Acadêmicos do Tucuruvi
  • 23h10 — Dragões da Real
  • 0h10 — Acadêmicos do Tatuapé
  • 1h10 — Mocidade Alegre - campeã
  • 2h10 — Barroca Zona Sul
  • 3h10 — Gaviões da Fiel
Acompanhe tudo sobre:CarnavalEscolas de sambaSão Paulo capital

