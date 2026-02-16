Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

O rodízio em São Paulo está suspenso? Veja as regras durante Carnaval

Carnaval acontece oficialmente desde sábado, 14, a terça-feira, 17, com a Quarta-Feira de Cinzas no dia 18

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 09h28.

Motoristas que circulam por São Paulo nesta segunda-feira, 16, encontram o Rodízio Municipal de Veículos para carros suspenso até a Quarta-Feira de Cinzas, 18, devido ao período de Carnaval.

A medida vale apenas para automóveis e não altera as restrições aplicadas a caminhões.

Durante o feriado prolongado, o rodízio de caminhões segue vigente normalmente, assim como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC).

Já a Zona de Máxima Restrição a Fretados (ZMRF) fica liberada na segunda, 16, e na terça-feira, 17.

Na terça-feira de Carnaval, 17, também está liberada a circulação de veículos em corredores e faixas exclusivas de ônibus.

A Zona Azul não será cobrada nesse dia, com exceção da Zona Azul especial em áreas como parques e regiões do Estádio do Pacaembu e do Mercado Municipal de São Paulo.

Acompanhe tudo sobre:Rodízio de veículosSão Paulo capitalCarnaval

Mais de Brasil

Escala 6x1: setor privado sugere desoneração para compensar jornada menor

Como fica o funcionamento de bancos, Correios e INSS no Carnaval

Carnaval em SP: policias disfarçados recuperam mais de 60 celulares em blocos

Renato Rabelo, ex-presidente do PCdoB, morre aos 83 anos

Mais na Exame

Minhas Finanças

A Caixa Econômica Federal abre na segunda de Carnaval?

Pop

Segunda de Carnaval é feriado? Veja seus direitos

Negócios

6 dos 10 parques aquáticos mais visitados da América Latina são do Brasil; saiba quais

ESG

Carnaval de SP: catadores são protagonistas da economia circular em festa de R$ 7,3 bi