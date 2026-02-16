O rodízio em São Paulo está suspenso? Veja as regras durante Carnaval

Motoristas que circulam por São Paulo nesta segunda-feira, 16, encontram o Rodízio Municipal de Veículos para carros suspenso até a Quarta-Feira de Cinzas, 18, devido ao período de Carnaval.

A medida vale apenas para automóveis e não altera as restrições aplicadas a caminhões.

Durante o feriado prolongado, o rodízio de caminhões segue vigente normalmente, assim como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC).

Já a Zona de Máxima Restrição a Fretados (ZMRF) fica liberada na segunda, 16, e na terça-feira, 17.

Na terça-feira de Carnaval, 17, também está liberada a circulação de veículos em corredores e faixas exclusivas de ônibus.

A Zona Azul não será cobrada nesse dia, com exceção da Zona Azul especial em áreas como parques e regiões do Estádio do Pacaembu e do Mercado Municipal de São Paulo.