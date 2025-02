Oscar, 'Emília Pérez' e 'The White Lotus': as dicas culturais de fevereiro

CINEMA

Treze indicações ao Oscar, conquista do prêmio de Melhor Atriz em Cannes, primeiro filme a ter uma mulher trans vencedora. Emilia Pérez poderia ter uma carta de apresentação muito mais atraente se não fossem as inúmeras polêmicas que o cercam — boa parte delas centrada na protagonista do longa, Karla Sofía ­Gascón (confira reportagem na abaixo).

Principal adversário do Brasil no Oscar, o musical leva direção e roteiro do francês Jacques Audiard. Conta a história fictícia do surgimento de Emilia Pérez (Karla Sofía Gascón), que antes era Manitas, homem e chefe de uma das maiores facções do México. A personagem é apresentada ao público por Rita (Zoe Saldaña), uma advogada que se dispõe a ajudar Manitas a mudar de gênero — um sonho antigo — e a abandonar a antiga vida.

A narrativa de Audiard é bonita. Vem acompanhada de uma bela fotografia, com cores vibrantes, até tem um final comovente. Mas a maré de controvérsias complica a experiência para o público. Ainda que a trama se passe no México e a principal língua falada seja o espanhol, nenhuma cena foi gravada no país latino. A produção é inteiramente francesa.

“O livro no qual me baseei é do narcotráfico mexicano. Mas há também um motivo sentimental. Quando estava com 23 ou 24 anos, eu tinha um amigo de infância que morava em ­Xalapa, no México”, contou ­Jacques ­Audiard à EXAME Casual, durante passagem no Brasil para promoção do filme. “Fui vê-lo em três férias e viajei muito pelo país, para o norte, sul, leste, de carro, de ônibus. É um país que adoro, apesar da violência.”

Ainda assim, a produção não tem agradado aos mexicanos. De acordo com críticas de três dos principais jornais do México, a representação feita do país seria “inverossímil” e “coberta de estereótipos”. Atrelada ao retrato avesso do país está a tratativa da transição de gênero, temática central de Emilia Pérez e outro ponto sensível que vem sendo questionado por pessoas trans.

Em uma das muitas entrevistas que Gascón concedeu a jornalistas brasileiros, a atriz acusou a equipe da produção de Walter Salles de falar mal do filme francês. À EXAME Casual, Gascón ressaltou o respeito que tem por Fernanda Torres e por Ainda Estou Aqui. “Fernanda é uma mulher maravilhosa. Nossa rivalidade não é real, é uma construção de certos setores. Eu sempre digo que essas postagens polvorosas nas redes falam mais sobre eles do que sobre as obras”, comentou. “Fernanda Torres não é nem melhor nem pior atriz que eu, embora eu pense que ela é, sim, melhor que eu. Eu a adoro. Espero que ganhe todos os prêmios que puder, e o longa também, desde que seja com respeito para com os outros.”

Jacques Audiard foi mais incisivo. “Eu sei que a obra de Salles é absolutamente maravilhosa, que a atriz é notável. Mas tenho a impressão de que as minhas atrizes também são maravilhosas. Nós fizemos um bom filme.”

Por Luiza Vilela

SÉRIE

White Lotus de volta

The White Lotus | A partir de 16 de fevereiro no Max (Max/Divulgação)

Havaí, Sicília e, agora, Tailândia. Na terceira temporada de The White Lotus, o resort que batiza a série estará na Ásia com um novo elenco.

Para Mike White, criador da produção, Jennifer Coolidge (Tanya) é insubstituível como atriz, mas ele espera que novas performances também se tornem icônicas.

O elenco contará com personagens de outras temporadas, como Natasha Rothwell (Belinda), a gerente do spa confidente de Tanya na temporada havaiana. Também participam Aimee Lou Wood e Lisa, integrante do grupo de K-pop Blackpink.

Por Julia Storch

EXPOSIÇÃO

Homem com H

Ney Matogrosso | Museu da Imagem e do Som (MIS) | Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo | A partir de 21 de fevereiro (Mauricio Santana/Getty Images)

Em comemoração aos 50 anos de carreira, Ney Matogrosso ganhará uma mostra no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo. A exposição será dividida em seis áreas e apresentará figurinos, adereços de performances, clipes, documentos, capas de álbuns, pôsteres e CDs. Além disso, elementos cenográficos do filme Homem com H, com previsão de estreia em maio, serão expostos no museu.

Por Julia Storch

CINEMA

O Brasil tem chance no Oscar?

Estatueta do Oscar: chance brasileira depois de 25 anos (Andrew H. Walker/Getty Images)

Março chega já na primeira semana, no domingo de Carnaval, com a cerimônia mais importante dos últimos 25 anos para o Brasil. Ainda Estou Aqui compete ao Oscar em três categorias: Melhor Filme Internacional, Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Filme, surpresa da premiação e indicação inédita na história do cinema nacional.

O caminho até lá, no entanto, é incerto. Em todas as categorias, o Brasil compete com Emilia Pérez, que fez história como o filme estrangeiro com maior número de indicações, 13 no total. E as falas polêmicas sobre a equipe de Ainda Estou Aqui feitas pela protagonista do musical, a espanhola Karla Sofía Gascón, podem afetar a campanha dos dois filmes.

Para Melhor Atriz, a briga está entre Fernanda, Gascón e Demi Moore — esta tida como favorita. Ainda que A Substância seja classificado como terror, gênero avesso à Academia, a carreira da atriz, com sua história de superação na vida pessoal e a interpretação que fez de Elisabeth Sparkle podem render a ela sua primeira estatueta do Oscar. O histórico da premiação também corrobora a possibilidade: em 97 edições, somente duas atrizes internacionais levaram o prêmio.

Já para Melhor Filme Internacional, Ainda Estou Aqui aparece como favorito lado a lado com Emilia Pérez. A boa campanha do filme brasileiro nos Estados Unidos, com mais de 2 milhões de dólares de arrecadação na bilheteria local, pode contemplar o Brasil pela primeira vez na história da premiação. E as críticas que Emilia Pérez tem recebido dos mexicanos aproximam o longa nacional da tão sonhada estatueta.

O maior enigma do Oscar em 2025 é saber quem leva como Melhor Filme. Diante de apostas já vencedoras em outras premiações do cinema, como O Brutalista, Anora e A Substância, o Brasil aparece distante dos favoritos. Mas essa é uma categoria que costuma guardar surpresas. E, nos últimos anos, produções internacionais saíram do teatro Dolby com o prêmio em mãos.

Por Luiza Vilela

Um lugar para comprar Chás

Florença (Itália)

Fundada em 1961 por Alfredo Carrai, a La Via del Tè trouxe a cultura do chá para a Itália. As viagens de Carrai em busca de colheitas raras marcaram o início da marca, que hoje segue como um negócio familiar. Unindo tradição e inovação, importa os melhores chás e cria blends exclusivos, mantendo viva a arte artesanal florentina.

Paris (França)

Criada em 1854, a Mariage Frères é referência na arte francesa do chá, abastecendo hotéis e casas de chá ao redor do mundo. O salão de chá da marca foi pioneiro ao introduzir o conceito de brunch em Paris, tornando-se um ponto de encontro disputado por nomes da moda. Seu catálogo inclui mais de 1.000 chás, que combinam composições exclusivas com grands crus raros, sempre priorizando qualidade e sustentabilidade.

Singapura (República de Singapura)

A TWG Tea, marca de luxo fundada em Singapura, é referência global no universo do chá. Com mais de 1.000 variedades, busca as melhores colheitas diretamente das plantações. Suas butiques e salas de chá oferecem blends exclusivos e pâtisseries, inovando a cada estação em parceria com as mais renomadas fazendas.

Por Carolina Gehlen