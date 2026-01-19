Pix fora do ar? Usuários relatam dificuldades para fazer transferências

O Pix, sistema de pagamento instantâneo do Brasil, apresentou falhas no funcionamento, afetando transações em diversas instituições financeiras nesta segunda-feira, 19 de janeiro.

Nas redes sociais, usuários apresentaram casos de indisponibilidade de serviço e erros ao tentar enviar ou receber valores por meio do sistema de pagamento.

De acordo com o site DownDetector, plataforma que acompanha quedas e instabilidades de serviços digitais, foram registradas mais de 6 000 reclamações por volta das 15h.

O monitoramento de chamados também indicou elevação de notificações em, pelo menos, cinco bancos diferentes.

As ocorrências simultâneas em vários bancos sugerem que a causa do problema está relacionada à infraestrutura do Banco Central do Brasil, responsável pelo processamento do Pix, e não a uma única instituição financeira.

Ainda não há posicionamento oficial divulgado pelo Banco Central ou pelos bancos sobre o motivo da interrupção. O Banco Central foi procurado pela EXAME para apresentação de um posicionamento, mas até agora não houve resposta.

*Em atualização.