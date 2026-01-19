Invest

Pix fora do ar? Usuários relatam dificuldades para fazer transferências

Nas redes sociais, usuários compartilharam casos de indisponibilidade de serviço e erros ao tentar enviar ou receber valores

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 15h16.

Última atualização em 19 de janeiro de 2026 às 15h22.

O Pix, sistema de pagamento instantâneo do Brasil, apresentou falhas no funcionamento, afetando transações em diversas instituições financeiras nesta segunda-feira, 19 de janeiro.

Nas redes sociais, usuários apresentaram casos de indisponibilidade de serviço e erros ao tentar enviar ou receber valores por meio do sistema de pagamento.

Pix será meio de pagamento mais usado nas compras de Natal, diz pesquisa

De acordo com o site DownDetector, plataforma que acompanha quedas e instabilidades de serviços digitais, foram registradas mais de 6 000 reclamações por volta das 15h.

O monitoramento de chamados também indicou elevação de notificações em, pelo menos, cinco bancos diferentes.

As ocorrências simultâneas em vários bancos sugerem que a causa do problema está relacionada à infraestrutura do Banco Central do Brasil, responsável pelo processamento do Pix, e não a uma única instituição financeira.

Ainda não há posicionamento oficial divulgado pelo Banco Central ou pelos bancos sobre o motivo da interrupção. O Banco Central foi procurado pela EXAME para apresentação de um posicionamento, mas até agora não houve resposta.

*Em atualização.

