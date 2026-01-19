A combinação que pode definir o sucesso profissional até 2030 é combinar IA e inteligência emocional

O uso de inteligência artificial já é uma habilidade presente, que molda o dia a dia de profissionais em diferentes áreas. Para jovens talentos que buscam crescimento, entender como a IA impacta a performance, a comunicação e a tomada de decisão é essencial. Mas surge uma dúvida: há alguma relação entre o uso de IA e a inteligência emocional?

A resposta veio com dados. Kevin Kruse, especialista em desenvolvimento de liderança e fundador da LEADx, analisou o comportamento de 993 profissionais sobre o uso de IA no trabalho, relacionando esses dados com os níveis de inteligência emocional de cada um. As informações foram retiradas da matéria publicada na Forbes.

Os dados mostraram que não há relação direta

O estudo de Kruse revelou que não há uma correlação significativa entre inteligência emocional e uso de IA no dia a dia. Em outras palavras, ser emocionalmente inteligente não torna um profissional mais propenso a adotar ferramentas de IA. O que pesa mais é o cargo, o setor, o acesso à tecnologia e as expectativas da organização.

Mas isso não significa que a inteligência emocional seja irrelevante

Mesmo que a inteligência emocional não influencie diretamente a adoção da IA, ele pode influenciar como essa tecnologia é usada. Profissionais que têm pouca inteligência emocional estão usando IA na mesma intensidade que os que têm alta, e isso pode ter consequências reais para as empresas.

Kevin Kruse destaca dois riscos críticos:

1. Tomadas de decisão mal fundamentadas

Inteligência emocional está associada a uma tomada de decisão mais consciente. Quem não a possui pode usar IA de forma impulsiva ou superficial, sem checar a veracidade das informações ou considerar o contexto completo.

Isso leva à decisões erradas, erros crassos ou até situações antiéticas.

2. Comunicação empobrecida

Muitos profissionais usam IA para escrever e-mails, scripts e mensagens. Mas a comunicação eficaz exige autoconsciência, empatia e inteligência relacional.

Quando faltam essas habilidades, o resultado pode ser uma comunicação fria, confusa ou prejudicial.

Inteligência emocional como amplificador do uso de IA

Por outro lado, quem tem uma alta inteligência emocional tende a usar a IA de forma mais criteriosa e eficiente. Esses profissionais sabem quando confiar na tecnologia e quando ela precisa de um toque humano.

Usam IA para potencializar ideias, mas sem abrir mão do julgamento crítico e da empatia.

