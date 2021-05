Jeronimo Folgueira é novo CEO da Deezer; aos 38 anos, executivo fez 2 IPOs

A empresa streaming de áudio Deezer anuncia o economista espanhol Jeronimo Folgueira como o novo presidente da empresa no mundo. Ele assume o cargo de Hans-Holger Albrecht, veterano da indústria do entretenimento que é responsável pela transformação e crescimento da empresa desde 2015. Hans-Holger continuará a apoiar a Deezer como membro do Conselho Administrativo e a transição ocorrerá no final de junho de 2021.

Antes de ingressar na Deezer, Jeronimo atuou como presidente e diretor do conselho da Spark Networks, em Berlim. Durante esse tempo, liderou a transformação da companhia por meio de três transações estratégicas, quadruplicando o tamanho da Spark Networks em quatro anos. O executivo supervisionou a entrada da empresa na bolsa de Valores de Nova York em novembro de 2017, quando se tornou o mais jovem presidente europeu na NYSE na época. Ele também ocupou diversos cargos de alta direção em empresas como a Betfair, Bigpoint e RTL Group e é membro do Conselho Administrativo da Tio Tech, uma SPAC listada na Nasdaq, que visa ajudar os unicórnios europeus a acessar os mercados de capitais dos Estados Unidos. Deste modo, aos 38 anos, executivo já participou de dois IPOs.

“Eu não poderia estar mais animado para me juntar à Deezer. A empresa é um player importante para o rápido crescimento do streaming de música em todo o mundo. Temos uma plataforma altamente competitiva com recursos exclusivos que os ouvintes adoram, o que significa que estamos em um ótimo lugar para acelerar nosso crescimento e capturar muitas novas oportunidades, o que beneficiará artistas e fãs de música”, diz Folgueira.

Já Hans-Holger Albrecht, atual presidente da Deezer lembra que em sua gestão as receitas da empresa, com mais de 600 funcionários, cresceram mais de 300% nos últimos cinco anos. "Temos uma estratégia clara para oferecer crescimento sustentável a longo prazo e valor para acionistas, artistas e usuários. O recente investimento na Dreamstage também nos permitirá continuar inovando a relação entre artistas e fãs. Estou ansioso para trabalhar com ele e com todo o Conselho da Deezer como um conselheiro e membro deste time. Também continuarei a ser um investidor da Deezer daqui para frente".