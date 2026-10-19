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Com o fim das bets no Brasil, o que muda para quem apostava por necessidade financeira?

Pesquisa da Anbima revela que 39% dos apostadores buscavam ganhos rápidos em momentos de necessidade. Com a proibição das bets, surge a dúvida sobre o destino desse público e o risco de migração para alternativas financeiras perigosas

(Bruno Peres/Agência Brasil)

(Bruno Peres/Agência Brasil)

Guilherme Santiago
Guilherme Santiago

Repórter de Projetos Especiais

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 10h45.

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Para parte dos brasileiros, apostar na internet não era apenas uma forma de passar o tempo. Era uma tentativa de pagar uma conta, completar a renda ou conseguir algum dinheiro antes do fim do mês. A chance de perder o pouco que tinham não impedia a aposta. Havia sempre a possibilidade, ainda que pequena, de ganhar.

Em 2025, 17% da população brasileira fez apostas online, segundo a nona edição do Raio X do Investidor Brasileiro, pesquisa da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), realizada com o Datafolha. Três anos antes, eram 14%. Entre os apostadores, 39% apontaram como principal motivação a possibilidade de ganhar dinheiro rapidamente em momentos de necessidade. Outros 32% disseram apostar por diversão.

Os números ajudam a entender uma questão que ganhou importância depois de 25 de setembro de 2026, quando o governo federal publicou uma medida provisória proibindo a exploração de apostas de quota fixa no Brasil, incluindo apostas esportivas e jogos online. A medida determinou o encerramento das autorizações existentes e proibiu novos depósitos nas plataformas.

A proibição atingiu a oferta legal das apostas. Não eliminou, porém, as dificuldades financeiras que levavam parte dos brasileiros a jogar.

A aposta como saída para o aperto

O mesmo levantamento da Anbima mostra que 31% da população não possui reserva financeira. Entre aqueles que conseguiram guardar algum dinheiro, 43% afirmaram que suas economias seriam suficientes por até seis meses.

A ausência de uma reserva ajuda a compreender o apelo das promessas de ganhos imediatos. Para quem precisa pagar uma despesa urgente, a possibilidade de multiplicar uma pequena quantia pode parecer mais atraente do que guardá-la durante meses.

O problema está na diferença entre a expectativa e o funcionamento das apostas. Uma bet não oferece rendimento previsível nem preservação do dinheiro aplicado. O apostador pode ganhar, mas também pode perder todo o valor utilizado.

A pesquisa não permite afirmar que todos os que apostavam por necessidade estavam endividados. Tampouco mostra quantos conseguiram efetivamente melhorar sua situação financeira com o jogo. O que ela registra é a presença de uma motivação econômica que vai além do entretenimento.

Para onde vai o dinheiro das bets?

Com a proibição, surge uma pergunta ainda sem resposta: o que farão os brasileiros que recorriam às apostas na esperança de conseguir dinheiro rapidamente?

Uma possibilidade para especialistas é que parte desse público deixe de apostar e passe a guardar os valores antes destinados às plataformas. Outra é que procure alternativas igualmente arriscadas, como jogos clandestinos ou falsas oportunidades de investimento.

Há também o risco de que promessas de ganhos fáceis encontrem espaço entre antigos usuários das bets. O levantamento da Anbima identificou que 34% dos brasileiros já haviam sofrido algum golpe ou fraude financeira. Entre investidores, o percentual chegava a 42%.

Esses dados, porém, não demonstram que a proibição provocará aumento das fraudes. Para medir esse efeito, dizem especialistas, será necessário acompanhar o comportamento dos antigos apostadores depois da mudança na legislação.

O mesmo vale para uma eventual migração para empréstimos, criptomoedas ou operações especulativas. São hipóteses que exigem investigação, não consequências comprovadas da medida.

O problema que permanece

A proibição das bets altera o acesso a uma modalidade de jogo que se expandiu rapidamente pelo país. Mas a pesquisa da Anbima sugere que uma parcela da procura por apostas estava associada a um problema anterior: a dificuldade de lidar com despesas sem ter dinheiro suficiente ou uma reserva para emergências.

Poupar e investir são alternativas para construir segurança financeira, mas não oferecem uma solução imediata para quem já precisa pagar uma conta vencida. A diferença é que aplicações financeiras adequadas ao perfil do investidor podem ajudar a preservar recursos, enquanto apostas envolvem o risco de perdê-los.

O destino do dinheiro antes gasto nas bets ainda não está documentado. Parte poderá voltar ao consumo, parte poderá ser poupada e parte poderá encontrar outros caminhos. O governo proibiu as plataformas. Resta saber o que acontecerá com os brasileiros que viam nelas uma possibilidade de sair do aperto.

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