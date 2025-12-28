De Macron a Le Pen: o adeus dos franceses para Briggite Bardot

O presidente da França, Emmanuel Macron, lamentou a morte da atriz e ativista Brigitte Bardot neste domingo, 28.

"Seus filmes, sua voz, sua fama deslumbrante, suas iniciais, suas tristezas, sua generosa paixão pelos animais, seu rosto que se tornou Marianne – Brigitte Bardot personificou uma vida de liberdade", publicou Macron na rede social X.

Ses films, sa voix, sa gloire éblouissante, ses initiales, ses chagrins, sa passion généreuse pour les animaux, son visage devenu Marianne, Brigitte Bardot incarnait une vie de liberté. Existence française, éclat universel. Elle nous touchait. Nous pleurons une légende du siècle. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 28, 2025

O presidente do partido de ultradireita União Nacional, Jordan Bardella, também se pronunciou nas redes sociais sobre a morte de Brigitte Bardot, destacando que ela personificava uma ideia de coragem e liberdade.

“O povo francês perde hoje a Marianne que tanto amou e cuja beleza encantou o mundo. Brigitte Bardot era uma mulher de coração, convicção e caráter”, escreveu Bardella.

“Patriota apaixonada e defensora dos animais, que protegeu durante toda a vida, ela, sozinha, personificou uma era da história francesa e, acima de tudo, uma certa ideia de coragem e liberdade”, acrescentou o político.

A líder da direita francesa, Marine Le Pen, também lamentou a morte da atriz e classificou o fato como “uma perda profunda” para o país.

“A França perdeu uma mulher excepcional, notável por seu talento, coragem, franqueza e beleza. Uma mulher que escolheu encerrar uma carreira incrível para se dedicar aos animais, a quem defendeu até o último suspiro com energia e amor inesgotáveis. Ela era a quintessência da França: de espírito livre, indomável e intransigente. Sentiremos muito a sua falta”, afirmou.

Em 1992, Brigitte Bardot se casou com Bernard d’Ormale, ex-conselheiro do partido de ultradireita Frente Nacional, posteriormente renomeado como União Nacional.

Mais tarde, ela passou a apoiar publicamente os líderes da legenda, incluindo Jean-Marie Le Pen e sua filha, Marine Le Pen. Bardot chegou a chamar Marine de “a Joana D’Arc do século 21”.

O ator francês Pierre Arditi, amigo pessoal de Bardot, também prestou homenagem: “Ela era magnificamente linda. Não era apenas uma das mulheres mais bonitas do mundo — era a mulher mais bonita do mundo, e continua sendo. As pessoas que amamos nunca morrem”, declarou.

Quem foi Brigitte Bardot

Nascida em 28 de setembro de 1934, em Paris, Bardot ganhou notoriedade mundial ainda jovem. Seu papel no filme E Deus Criou a Mulher (1956), dirigido por seu então marido Roger Vadim, marcou sua ascensão como símbolo de uma nova era no cinema europeu.

Com sua atuação, Brigitte Bardot se tornou sinônimo de sensualidade e liberdade, influenciando a cultura pop das décadas seguintes.

Após encerrar a carreira no cinema nos anos 1970, Bardot se dedicou integralmente à causa animal. Fundou, em 1986, a instituição que leva seu nome e que atua até hoje na proteção de espécies ameaçadas e no combate aos maus-tratos.

Brigitte Bardot foi uma das primeiras celebridades a usar sua fama para promover causas sociais e ambientais, abrindo caminho para o engajamento de artistas em pautas humanitárias e ambientais.