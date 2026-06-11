Juros na Europa, mercado de trabalho nos EUA e serviços: o que move os mercados

Os investidores operam com atenção voltada para uma agenda econômica carregada nesta quinta-feira, 11, com decisões de política monetária na Europa e indicadores macroeconômicos de peso nos Estados Unidos e no Brasil.

O principal destaque do monitoramento global ocorre às 9h15, quando o Banco Central Europeu (BCE) divulga sua decisão de política monetária.

Em abril, a autoridade monetária da Zona do Euro manteve a taxa de juros de referência em 2,00% ao ano.

Logo em seguida, às 09h45, a presidente do BCE, Christine Lagarde, concede entrevista coletiva no Palácio Nacional para detalhar o direcionamento econômico do bloco.

Mais cedo, às 8h, o Banco Central da República da Turquia (TCMB) também define seu rumo monetário. Na reunião de abril, a taxa de juros do país foi mantida no patamar de 37,00% ao ano.

Inflação corporativa e mercado de trabalho nos EUA

Nos Estados Unidos, os investidores avaliam indicadores que servem de baliza para a política de juros do Federal Reserve.

Às 9h30, o Bureau of Labor Statistics (BLS) publica o Índice de Preços ao Produtor (PPI) referente ao mês de maio. No período anterior (abril), o indicador registrou avanço de 1,4% na comparação mensal e acumulação de 5,2% em doze meses.

Simultaneamente, o órgão divulga o relatório de pedidos iniciais de seguro-desemprego relativos à semana encerrada em 5 de junho, dado que serve como termômetro para mensurar o nível de atividade e resiliência do mercado de trabalho norte-americano.

No fechamento da agenda no país, às 14h, o Tesouro dos EUA realiza um leilão de títulos de longo prazo de 30 anos (T-bonds).

Atividade de serviços e produção agrícola no Brasil

No cenário doméstico, as atenções estão concentradas nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apresenta uma sequência de indicadores a partir das 9h.

O mercado acompanha o Volume de Serviços referente a abril; em março, o indicador registrou retração de 1,2% na comparação mensal, mas acumulou alta de 3,0% na base anual.

O instituto também divulga o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de maio — que em abril reportou uma estimativa de 348,7 milhões de toneladas —, além da Pesquisa de Estoques referente ao mês de junho.

Na agenda de captação, o Tesouro Nacional realiza, às 11h30, o tradicional leilão de títulos públicos prefixados (NTN-F e LTN).

Relatório da Opep e mercado de commodities

No mercado de commodities energéticas, o radar dos investidores inclui a publicação do relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), emitido a partir da Áustria.

O documento traz as projeções atualizadas de demanda, oferta e produção global de petróleo, influenciando os negócios do setor de energia.