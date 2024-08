De ‘Kkkkk’ a ‘5555’: conheça as maneiras de digitar risadas em diferentes línguas

Nas redes sociais e nos aplicativos de bate-papo, muitas pessoas têm a sensação de serem transportadas para outro universo no qual as linguagens são totalmente diferentes das usadas no contato real.

Entre os brasileiros, há diversas expressões que existem não apenas para facilitar a escrita de textos por smartphone, como também para transmitir (pelo menos em certo grau) as emoções e reações a uma novidade e aos acontecimentos.

No português, é muito comum o uso do "KKKK" para dar a ideia de risada. Outra alternativa comum é o uso de "rsrsrs", uma forma abreviada de "risos". No entanto, em outros países, existem maneiras totalmente distintas de transmitir felicidade.

No espanhol, por exemplo, a forma correta de escrever o riso inclui a separação por vírgulas: "ja, ja, ja, ja". Mesmo que isso seja algo trivial nas redes sociais, a Real Academia Espanhola (RAE) recomenda o uso de vírgulas para separar onomatopeias, como o riso.

O uso sem vírgulas prevalece nas conversas instantâneas, pois a necessidade de rapidez e eficiência no envio de mensagens por celular e computador é maior. Escrever "ja", adicionar uma vírgula, escrever outro "ja", e repetir o processo, não se adapta bem ao ritmo acelerado dessas comunicações.

Além do português e do espanhol, outras línguas também possuem formas peculiares de expressar o riso na internet.

A seguir, conheça sete exemplos de diferentes maneiras de rir ao redor do mundo online:

1º "KKKK" do coreano

Apesar de não ter a mesma origem do "kkkk" do português, o coreano utiliza o "k" para expressar risadas, de forma coincidente. No coreano, a consoante "ㅋ" (kieuk) tem um som que lembra o riso, embora de maneira mais sutil em comparação com a risada mais intensa representada por "kkkk" em português.Sendo uma consoante velar, ela envolve o contato da parte de trás da língua com o céu da boca, o que cria um som que pode ser associado ao riso.

2º "mdr" em francês

Em francês, o riso é frequentemente escrito como "hahaha". Além disso, é comum encontrar a abreviação "mdr", que significa "mort de rire", ou "morrer de rir". Isso é semelhante ao "lol" (laughing out loud, "rindo bem alto") usado em países de língua inglesa para expressar risada intensa.

3º "ahahaha" em italiano

Em italiano, a forma de escrever o riso é "ahahah", com a diferença na ordem das letras, começando com um "a" antes do "h".

A Accademia della Crusca, a mais prestigiada instituição linguística da Itália, orienta essa forma de escrita para evitar confusão com o verbo "haber" (ter), já que "ha" significa "tem" em italiano. Além disso, a instituição recomenda separar as repetições do riso com espaços, resultando em "ha ha ha".

4º "555555"

Se você encontrar uma mensagem informal em tailandês com vários números 5, não se preocupe: não é uma mensagem cifrada. No tailandês, a sequência "555555" representa o riso, já que a pronúncia do número 5 é semelhante ao som de "ha" ou "ja" em espanhol. Portanto, quanto mais números 5 aparecerem, mais intensa é a expressão de riso que a pessoa deseja transmitir.

Por outro lado, em chinês, o número 5 é pronunciado como "wu", que se assemelha ao som de gemido ou choro. Assim, na China, "55555" tem um significado oposto, indicando tristeza ou choro em vez de riso.

5º O "h" em árabe

O alfabeto árabe, o segundo mais amplamente utilizado no mundo depois do alfabeto latino, tem sua própria forma de expressar o riso. A onomatopeia para o riso em árabe é baseada na repetição da letra "ه" ("h"), que é pronunciada como um som de risada. Assim, ao repetir esta letra, como em "ههههه", é possível reproduzir o som de uma risada escrita em árabe.

6º O "www" em japonês

No japonês, uma forma curiosa de expressar o riso é por meio da palavra "笑い" (warai), que significa "risada". A partir dessa palavra, usa-se a letra "w" repetidamente para representar risos, resultando em uma sequência como "wwwwww". Isso ocorre porque a letra "w" é uma abreviação da palavra "warai" e sua repetição imita o som de uma risada.

7º "ha3" do malaio

Em malaio, uma forma prática de representar o riso por escrito é usando a combinação "hahaha". Para evitar escrever "ha" repetidamente, os falantes do idioma adotaram a abreviação "ha3", onde o número 3 substitui a repetição de "ha". Isso proporciona uma maneira mais compacta e eficiente de expressar o riso na escrita.