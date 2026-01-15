Carreira

Veterano militar cria startup de cibersegurança e capta US$ 21 milhões

Com experiência militar e disciplina de elite, executivo aposta em resposta rápida a crises digitais para escalar sua empresa

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 14h19.

Aos 46 anos, Gene Yu acumula uma trajetória que desafia classificações simples. Ex-membro das Forças Especiais do Exército dos EUA, conhecidas como Boinas Verdes, ele também é graduado em Ciência da Computação pela Academia Militar de West Point, atuou como trader de ações em um grande banco e liderou o resgate de uma refém internacional.

Hoje, Yu é cofundador e CEO da Blackpanda, uma startup de cibersegurança especializada em resposta a incidentes digitais de alta gravidade. A empresa já arrecadou mais de US$ 21 milhões em rodadas de investimento, capital utilizado para acelerar seu modelo de atuação, inspirado diretamente em operações de resgate em zonas de conflito.

A Blackpanda aplica protocolos de gestão de risco e resposta imediata, semelhantes aos usados por seguradoras em casos de sequestro e terrorismo, para lidar com ataques cibernéticos. Um modelo de negócio com lógica de seguro digital em tempo real, desenhado a partir da vivência prática do próprio fundador. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

O impacto da formação militar na cultura empresarial

A base de Yu está fincada na disciplina. Durante sua formação em West Point, ele mantinha uma rotina de 16 a 20 horas de trabalho por dia, seis dias por semana. “Sem férias de verão, acordando às 5 da manhã e indo dormir à meia-noite”, relatou à CNBC.

Essa intensidade moldou o que ele considera sua maior vantagem competitiva: a capacidade de trabalho extremo e o foco sob pressão, características que carrega para a gestão da Blackpanda. Mais do que um estilo de liderança, trata-se de uma filosofia operacional replicada na cultura da empresa.

A startup busca responder a incidentes digitais com velocidade, precisão e táticas tidas como militares, uma abordagem que tem atraído investidores e clientes em busca de soluções para a crescente vulnerabilidade cibernética das empresas.

Risco, trauma e reconstrução de identidade no mundo dos negócios

Antes de fundar a Blackpanda, Yu enfrentou o que chama de “a batalha mais difícil”: a reconstrução da própria identidade após deixar o Exército. A saída foi motivada por conflitos de interesse, uma vez que seu tio, Ma Ying-jeou, havia sido eleito presidente de Taiwan em 2008.

Sentindo-se desconectado da missão que por anos guiou sua vida, ele mergulhou em um período de instabilidade emocional e financeira. Após passagens por instituições como a Johns Hopkins e o banco Credit Suisse, foi contratado pela Palantir Technologies, onde se sentiu finalmente encaixado — até ser demitido em 2013.

Desempregado e sem rumo, viu sua trajetória mudar novamente quando uma amiga da família foi sequestrada por um grupo terrorista no sudeste asiático. Yu coordenou o resgate, que durou 35 dias — uma operação que reacendeu seu senso de propósito e inspirou a criação da Blackpanda.

Uma tese de negócio baseada em falhas do mercado

Yu percebeu que, assim como em crises físicas, ataques cibernéticos exigem respostas coordenadas, imediatas e especializadas — algo que o mercado de segurança digital ainda falhava em oferecer. “O que falta na segurança cibernética é justamente isso: replicar os modelos do mundo da segurança física no ambiente digital”, explicou à CNBC.

Essa visão se traduziu na proposta de valor da Blackpanda: oferecer suporte 24/7 para empresas em meio a incidentes cibernéticos, com uma equipe formada por especialistas em segurança digital e ex-militares, incluindo outros ex-Boinas Verdes.

Mais do que um diferencial técnico, a estrutura organizacional da startup é construída com base em conceitos de resiliência, prontidão e tomada de decisão em ambientes de alto risco, elementos caros ao mundo corporativo moderno, onde ameaças digitais podem paralisar operações em minutos.

