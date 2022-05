De dentro de bunker, apresentador ucraniano comenta festival Eurovision

O apresentador ucraniano Timur Myroshnychenko comentou as semifinais do festival Eurovision de dentro de um bunker na capital Kiev, cuja localização exata não foi revelada.

A página oficial do Eurovision no Instagram compartilhou imagens de Timur Myroshnychenko, que apresenta a competição no país desde 2007, em um cenário improvisado.

Veja a publicação abaixo:

"Preparamos um bunker especial para comentários porque você nunca sabe quando os alertas de ataque aéreo começam. É por isso que estamos no subsolo e estamos prontos para qualquer coisa — nada interromperá a transmissão do Eurovision", disse o ucraniano a BBC.

A Ucrânia é representada na competição musical entre países europeus pelo grupo de rap Kalush Orchestra, um dos favoritos da edição. A Rússia foi expulsa da edição deste ano após decisão dos organizadores do evento, alvos críticas por manterem o país na competição.

(Agência O Globo)