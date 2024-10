Datena deixa de ser o apresentador do programa 'Brasil Urgente'

José Luiz Datena, de 67 anos, não estará mais à frente do "Brasil Urgente", o tradicional programa policial da Band.

De acordo com informações do site "Notícias da TV", essa decisão foi tomada pelo presidente da emissora, Johnny Saad, em conjunto com o apresentador, durante uma reunião nesta terça-feira, 29 de outubro.

Datena apresentou o programa por mais de 20 anos e, aparentemente, será substituído por seu filho, Joel Datena. Na mesma reunião, foi acordado que Datena e a Band irão retomar as conversas em janeiro de 2025 sobre a possibilidade de um novo programa, possivelmente voltado para o entretenimento.

A saída do jornalismo era um desejo do apresentador há alguns anos. Ele e a emissora tentaram reposicioná-lo como apresentador de programas menos voltados ao jornalismo, com iniciativas que não tiveram sucesso, como os programas "Quem Fica em Pé" (2012-2013) e "Agora é Com Datena" (2018).

Por outro lado, o colunista Daniel Castro afirmou que a alta cúpula da Band acreditava que a candidatura de Datena à Prefeitura de São Paulo prejudicaria sua imagem como apresentador. Além do incidente da "cadeirada" em Pablo Marçal durante um debate, ele terminou o primeiro turno das Eleições 2024 com menos de 2% dos votos válidos.