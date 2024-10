Datena comenta desempenho nas eleições: "péssimo, horrível, abaixo da crítica"

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) classificou como "péssimo" seu desempenho nas eleições para a prefeitura de São Paulo, deste domingo, 6 de outubro, após conquistar apenas 1,83% dos votos. Datena ficou em quinto lugar na corrida eleitoral e afirmou que não deve mais tentar uma carreira política, planejando seu retorno à televisão.

"Foi péssimo! Foi horrível! Foi muito abaixo da crítica", comentou Datena, reconhecendo seu fraco desempenho. Ele sugeriu que, com mais tempo para se preparar e entender a política, poderia ter tido um desempenho melhor. "Você viu que eu fui melhorando", acrescentou.

Na sede do PSDB em São Paulo, Datena concedeu entrevistas a jornalistas antes mesmo do término oficial da apuração. Ele ficou atrás de nomes como Tabata Amaral (PSB), Pablo Marçal (PRTB) e dos candidatos que avançaram ao segundo turno: Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL).

O resultado já havia sido antecipado por pesquisas de intenção de voto desde setembro, quando o cenário mostrava o apresentador com pouca chance de alcançar uma posição relevante. Mesmo assim, Datena esperava um desfecho menos vexatório para sua campanha.

Desistência da política

Com o desempenho abaixo do esperado, Datena indicou que não tem planos de disputar futuras eleições. Ele já havia tentado cargos públicos anteriormente, sem sucesso. A derrota no pleito reforça sua decisão de focar na carreira televisiva, onde construiu uma imagem sólida ao longo dos anos.

O apresentador é conhecido por seu estilo direto e popular, mas, na política, não conseguiu converter essa visibilidade em votos significativos.