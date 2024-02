Edição rara de 'Harry Potter' vai a leilão e pode chegar a R$ 62 mil

Um cópia rara da primeira edição de 'Harry Potter e a Pedra Filosofal', originalmente lançado em 1997, vai ser leiloada em Bishton Hall, Staffordshire, na Inglaterra, no próximo dia 26. O livro foi doado anonimamente para uma loja de caridade na Ilha de Wight.

Os fundos da venda irão para a RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ou Sociedade Real para a Prevenção da Crueldade contra os Animais, em tradução livre) na Ilha de Wight. Entre os beneficiários do dinheiro, está um cão chamado Harry.

O especialista em livros Jim Spencer, de Staffordshire, avaliou a cópia e a considerou em condição "excepcional", e disse que ela pode valer até £ 10.000 (cerca de R$ 62 mil), segundo informações da BBC.

Spencer disse que seria "muito difícil" encontrar outra cópia do livro que tenha sido tão "bem preservada".

"Os únicos defeitos menores foram um par de cantos de página levemente dobrados, e o usual amarelo leve nas bordas das páginas", acrescentou.

Detalhes mágicos

A cópia que vai ser leiloada tem particularidades presentes apenas na primeira edição britânica do livro, que teve apenas 5000 impressões. Há erros de digitação e o nome Joanne Rowling atribuído à autora – mais tarde, a criadora do universo bruxo assinaria apenas como JK Rowling. Além disso, os livros foram feitos em papéis mais baratos, já que ninguém previa o sucesso da saga.

Os detalhes da primeira edição já trouxeram preços altos a outros leilões. Em 2022, uma edição capa dura da "Pedra Filosofal" chegou a arrecadar US$250,000 (R$ 1.2 milhão), mas desde então outros livros foram vendidos por vários preços.