Quem sai de 'A Fazenda 18' hoje? Enquete aponta favorito à eliminação

A "Fazenda 18" chegou à quarta roça da edição. Nesta quinta-feira, 15, o público escolhe quem vai deixar Itapecerica da Serra e perder a chance de ganhar os R$ 2 milhões. Estão no páreo Eduarda Braum, Igor Monteiro e Renata Del Bianco.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas nesta quinta-feira apontam o participante que deve sair na edição de hoje, que vai ao ar às 22h30, depois da novela "Reis".

Até as 15h00, já foram apurados 377.350 votos pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Igor está sendo eliminado, com 16,50% dos votos.

Eduarda aparece em primeiro lugar, com 64,31%, e Renata em segundo, com 19,19%.

Resultados

Sites (voto da torcida): Eduarda 55,31% x Igor 25,18% x Renata 30,51%

x Renata 30,51% YouTube: Eduarda 70,22% x Igor 13,65% x Renata 16,13%

x Renata 16,13% Twitter: Eduarda 72,06% x Igor 10,13% x Renata 17,81%

x Renata 17,81% Instagram: Eduarda 69,09% x Igor 17,92% x Renata 13,00%

Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Eduarda 67,86% x Igor 14,05% x Renata 18,09%.

Como votar?

A votação de "A Fazenda 18" acontece exclusivamente pelo R7.com. Para participar, é necessário ter um cadastro na plataforma. Após o login, o público pode acessar a página da Roça e registrar seu voto.

Diferente de outros reality shows, como o Big Brother Brasil, o voto em "A Fazenda" é para ficar.

Onde assistir 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.

Quando será a final de 'A Fazenda 18'?

A 18ª temporada de "A Fazenda" está prevista para chegar ao fim em dezembro de 2026. Em entrevista ao UOL, Adriane Galisteu já adiantou que o reality seguirá no ar até o período do Natal. A edição é realizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde os participantes convivem e disputam provas pela permanência no programa.

A temporada anterior terminou em 18 de dezembro de 2025 e teve Dudu Camargo como campeão. O apresentador recebeu 75,88% dos votos na final e levou para casa o prêmio de R$ 2 milhões.

Para a nova edição, a Record ainda não divulgou uma data exata para a grande final. A previsão é que os peões permaneçam confinados até a reta final de dezembro.