Daniel Craig diz que James Bond não deve ser interpretado por uma mulher

O debate sobre a representação e uma possível reformulação de James Bond já dura anos, com alguns fãs sugerindo que uma mulher poderia assumir o papel icônico do famoso espião. Daniel Craig, último ator a interpretar o personagem, foi também o mais recente a colaborar com a polêmica: disse que não acredita que James Bond deva ser interpretado por uma mulher.

Em declaração à Radio Times, Craig disse que “deveria simplesmente haver papéis melhores para mulheres e atores negros”. Ele questionou: “Por que uma mulher deveria interpretar James Bond quando deveria haver um papel tão bom quanto James Bond, mas para uma mulher?”

Craig não está sozinho. Para alguns críticos ilustres, isso prestaria um desserviço ao personagem, e há maneiras melhores de aumentar a diversidade nas telas.

Em uma entrevista de 2020, a produtora da franquia Barbara Broccoli disse à Variety: “James Bond pode ser de qualquer cor, mas ele é homem”. De acordo com ela, seria preferível criar novos personagens para as mulheres, em vez de ter uma mulher interpretando um papel originalmente escrito como masculino.

“Acredito que devemos criar novos personagens para mulheres - personagens femininas fortes”, ela continuou. “Acho que as mulheres são muito mais interessantes do que isso. ”

Em 2017, Halle Berry, que interpretou uma bond girl em “007 - Um Novo Dia Para Morrer” (2002) também disse ao Entertainment Tonight que “a série é rica em história ... você sabe, as histórias de Ian Fleming. Eu não acho que você pode transformar Bond em uma mulher. "

Em “No Time To Die”, com lançamento previsto para 30 de setembro, teremos a atriz Lashana Lynch interpretando a primeira mulher agente 007, mas Lynch negou as especulações de que ela poderia assumir o papel de Bond em novos filmes.

Os comentários de Lynch vieram em meio a especulações generalizadas sobre quem será o próximo James Bond, com Tom Hardy, Idris Elba e Tom Hiddleston entre os candidatos mais frequentemente mencionados.

