Critics Choice Awards é adiado devido aos incêndios em Los Angeles

O incêndio que destruiu ​​prédios e provocou pânico no subúrbio de Los Angeles nesta quarta-feira, 8, já começou a alterar o calendário das premiações de Hollywood. A entrega dos prêmios do Critics' Choice Awards, que originalmente seria neste domingo, 12, foi adiada.

A informação é da Variety, que conversou com o COO da organização, Joey Berlin. O executivo confirmou que "a premiação está oficialmente adiada”, e que novas informações serão divulgadas em breve.

Pelo menos dois civis morreram em um dos quatro incêndios que devastam Los Angeles e avançam sem controle, impulsionados por uma tempestade de ventos de até 160 quilômetros por hora, informaram nesta quarta-feira as autoridades locais.

A destruição no fogo impactou diversas outras premiações além do Critics' Choice Awards. O anúncio das indicações ao SAG Awards, que seria feito ao vivo nesta quarta-feira, foi substituído por um comunicado oficial. O tradicional almoço do AFI Awards, previsto para 10 de janeiro, será adiado. O BAFTA Tea Party, agendado para o dia 11 no hotel Four Seasons, em Beverly Hills, também foi cancelado.

Pré-estreias agendadas para os próximos dias em Los Angeles também devem ser canceladas ou remarcadas, como "The Last Showgirl”, "Lobisomem" e "Better Man".

Bombeiros trabalham enquanto um incêndio florestal queima em Pacific Palisades, Califórnia, em 7 de janeiro de 2025. Um incêndio florestal de rápido avanço em um subúrbio de Los Angeles queimou prédios e provocou evacuações na terça-feira, enquanto ventos "com risco de morte" açoitavam a região. Mais de 200 acres (80 hectares) estavam queimando em Pacific Palisades, um local de luxo com casas multimilionárias nas Montanhas de Santa Monica, fechando uma rodovia importante e cobrindo a área com fumaça espessa

Bombeiros trabalham para extinguir chamas que engolfam uma casa enquanto um incêndio florestal assola Pacific Palisades, Califórnia, em 7 de janeiro de 2025. Um incêndio florestal de rápido avanço em um subúrbio de Los Angeles queimou prédios e provocou evacuações na terça-feira, enquanto ventos "com risco de morte" açoitavam a região. Mais de 200 acres (80 hectares) estavam queimando em Pacific Palisades, um local de luxo com casas multimilionárias nas Montanhas de Santa Monica, fechando uma rodovia importante e cobrindo a área com fumaça espessa

Brasas voam enquanto um veículo e uma propriedade queimam durante o incêndio de Eaton em Pasadena, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025

Uma casa queima durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025. (Foto de JOSH EDELSON / AFP)

Uma casa queima durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025. (Foto de JOSH EDELSON / AFP)

O Templo e Centro Judaico de Pasadena queima durante o incêndio de Eaton em Pasadena, Califórnia, em 7 de janeiro de 2025. Um incêndio florestal feroz em um subúrbio de Los Angeles devorou ​​prédios e provocou evacuações em pânico em 7 de janeiro, enquanto ventos com força de furacão devastavam a região. Mais de 200 acres (80 hectares) estavam queimando em Pacific Palisades, um local de luxo com casas multimilionárias nas Montanhas de Santa Monica. Do outro lado da cidade, no extremo norte de Los Angeles, outro incêndio irrompeu em Eaton Canyon, perto de Pasadena, consumindo rapidamente 200 acres (81 hectares) mais tarde na noite, de acordo com autoridades da Floresta Nacional de Angeles

Uma casa é tomada pelas chamas durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025

Celebridades com mansões queimadas

Os bombeiros usaram escavadeiras para empurrar dezenas de veículos — incluindo modelos de luxo, como BMWs, Teslas e Mercedes — para um lado. Vários ficaram amassados, com alarmes tocando ao mesmo tempo.

Celebridades como Mark Hamill, Spencer Pratt e Heidi Montag, além dos filhos de Travis Barker, foram todos retirados de suas casas na região, que é lar de estrelas como Ben Affleck, Tom Hanks e Steven Spielberg. Reese Witherspoon, Adam Sandler, Steve Guttenberg e Michael Keaton também estão entre os moradores da área ameaçada, de acordo com a imprensa internacional.

Também nesta quarta-feira, 8, à noite, "Ainda Estou Aqui" teria uma sessão especial apresentada por Guillermo del Toro ("A Forma da Água"), com a presença de Fernanda Torres e Walter Salles, além de parte dos votantes do Oscar. O evento foi cancelado. Segundo reportagem do The Hollywood Reporter, a decisão foi tomada pela Sony Pictures, distribuidora do filme, e não foi remarcada até o fechamento desta matéria. Del Toro foi obrigado a deixar a própria residência, temporariamente, por segurança.

Destruição em massa

Os incêndios devastadores estão "levando a capacidade dos serviços de emergência ao limite", afirmou a chefe dos bombeiros da cidade, Kristin Crowley.

Mais de 80.000 pessoas tiveram que ser evacuadas nas últimas 24 horas devido aos quatro incêndios que atingem a cidade e já consumiram mais de 2.024 hectares (5.000 acres) em menos de um dia.

Um quarto incêndio, iniciado nesta manhã, escureceu o céu da metrópole, que viveu sua pior noite em décadas. Enquanto isso, as equipes de resgate trabalham contra o relógio para conter o avanço das chamas em meio à tempestade de ventos de até 160 quilômetros por hora.

O incêndio, chamado Woodley, já consumiu aproximadamente 31 hectares (75 acres). Impulsionado pelos fortes ventos e sua localização – entre o grande incêndio de Palisades e outro incêndio em Hurst –, ele agrava ainda mais a situação de emergência na cidade, segundo o Departamento de Proteção contra Incêndios da Califórnia, conhecido como Cal Fire.

(Com informações da agência EFE e agência O Globo)