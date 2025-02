Critics Choice Awards: 'Ainda Estou Aqui' perde para 'Emilia Pérez' em melhor filme estrangeiro

O filme francês Emilia Pérez venceu o Critics Choice Awards de Melhor Filme Internacional na noite desta sexta-feira, 7, em Santa Monica, nos Estados Unidos.

O musical de Jacques Audiard superou o brasileiro Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, além dos indicados Tudo Que Imaginamos Como Luz (Índia), Flow (Letônia), Kneecap (Irlanda) e A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha).

Rodado no México, o longa francês narra a história de um traficante que se torna uma mulher trans e funda uma ONG para ajudar famílias a encontrarem desaparecidos.

Apesar do reconhecimento, Emilia Pérez enfrenta polêmicas desde janeiro, quando sua campanha para o Oscar foi afetada por acusações de apropriação cultural e declarações controversas da protagonista, Karla Sofía Gascón.

Já Ainda Estou Aqui revive a história real de Eunice Paiva, advogada e ativista que passou 40 anos buscando respostas sobre o desaparecimento do marido, Rubens Paiva, ex-deputado assassinado durante a ditadura militar. No começo de janeiro, Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz pelo papel.

No Oscar, o filme brasileiro segue na disputa. Ainda Estou Aqui concorre em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, para Fernanda Torres . A cerimônia acontece em 2 de março, com transmissão da TV Globo.

Critics Choice é um termômetro do Oscar?

Apesar de premiar filmes que depois vencem na Academia, o Critics Choice tem uma base de votantes diferente, formada por críticos e jornalistas. No Oscar, o corpo de jurados inclui profissionais da indústria do cinema, o que pode influenciar os resultados de forma distinta.

Além disso, a votação para os vencedores do Critics Choice aconteceu no início de janeiro, antes das polências sobre Emilia Pérez ganharem forma. Dessa forma, é difícil entender qual é a atual recepção do filme francês e como ele irá performar no Oscar, previsto para início de março.