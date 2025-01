‘Ainda Estou Aqui’ vence prêmio no Festival de Cinema de Palm Springs

Até o Oscar o caminho ainda é longo, mas a jornada tem sido tão encantadora quanto a ambição: neste domingo, 12, "Ainda Estou Aqui" recebeu o prêmio de Melhor Filme Internacional no Festival Internacional de Cinema de Palm Springs, concedido pelo juri especializado.

"Evocando a gravidade da violência sem recorrer ao melodrama, Salles captura um momento crítico da história em detalhes escrupulosos e convincentes”, disseram os votantes. "Ainda Estou Aqui" concorria com outros 35 longas indicados na 36ª edição do festival.

O Prêmio FIPRESCI, que é concedido pela Federação Internacional de Críticos de Cinema, é um bom termômetro para as indicações ao Oscar e um dos mais prestigiados em todo o mundo. A decisão do júri foi unânime.

O drama de Walter Salles, estrelado por Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro de Melhor Atriz, já participou de mais de 50 festivais internacionais e vem colecionando prêmios. Concorre ainda ao Critics' Choice Awards, Satellite Awards e busca uma vaga no Oscar, que divulga a lista oficial de indicados no dia 19 de janeiro.

A hora e a vez do cinema nacional

Até o momento, a bilheteria oficial de "Ainda Estou Aqui" não foi divulgada, mas, segundo dados da Comscore, é estimada em R$ 62,7 milhões. O longa de Walter Salles também está entre os responsáveis pelo aumento no consumo de filmes nacionais no cinema, e ficou na sexta posição entre as produções com maior público de 2024, de acordo com relatório divulgado pela Agência Nacional do Cinema (Ancine).

Ao todo, as produções brasileiras foram responsáveis por 10.1% dos espectadores do cinema no Brasil no ano passado, o equivalente a 12,5 milhões de pessoas. O percentual ainda está abaixo do pré-pandemia, em média de 13%. Mesmo assim, é mais do que o triplo dos números obtidos em 2021 (1,7%), 2022 (4,2%) e 2023 (3,2%).

Os filmes brasileiros também tiveram maior taxa de ocupação nas salas de cinema, de 15,7% do total de sessões no ano, que correspondem a 666 mil exibições.

Até o último dia de dezembro de 2024, "Ainda Estou Aqui" foi assistido por 2,9 milhões de pessoas. "Os Farofeiros 2" e "Minha Irmã e Eu" vêm em seguida, com 1,8 milhão, e "Nosso Lar 2", com 1,6 milhão.