Chico Buarque 80 anos: relembre as músicas mais tocadas da carreira do cantor

Nesta quarta-feira, 19 de junho, Chico Buarque celebra 80 anos. O cantor, compositor e escritor é reconhecido como um dos mais importantes poetas da música brasileira.

Buarque é considerado por muitos um dos principais representantes da Música Popular Brasileira (MPB), ao lado de grandes mestres como Gilberto Gil, Caetano Veloso, João Gilberto e Tom Jobim.

O artista carioca possui 537 obras musicais e mais de 1.300 gravações registradas na gestão coletiva da música no Brasil, de acordo com informações do Ecad, instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais de músicas.

Para celebrar o aniversário de Chico Buarque e seu legado na música brasileira, confira a seguir a lista das músicas mais tocadas do artista:

Iolanda (1999)

Composta em parceria com o cubano Pablo Milanés, "Iolanda" apresenta a entrega de um homem à sua amada. A melodia romântica de Chico Buarque é considerada uma das mais belas do MPB.

A banda (1966)

Uma das mais queridas pelos fãs, a canção conta a trajetória de uma banda que passa pela cidade, despertando diversas emoções entre os moradores. A música conquistou o primeiro lugar no Festival de Música Popular Brasileira de 1966.

João e Maria (1997)

A canção foi desenvolvida pela parceria entre Chico Buarque e o acordeonista Sivuca e encantou o público por representar as emoções, inocências e vulnerabilidades do primeiro amor.

Folhetim (1978)

A cança apresenta o drama de uma mulher que vive um romance intenso e sem perspectivas de futuro, com uma letra que explora questões como desejos, amadurecimento e mudanças.

Anos Dourados (1978)

Uma das mais populares da carreira de Chico Buarque, a canção "Anos Dourados" foi tirada do papel por meio de uma parceria do cantor com Tom Jobim. A música foi tema da minissérie homônima, que trata da saudade de um amor passado, com elementos de paixão e nostalgia.