Chico completa 80 anos: quem é quem na família Buarque de Holanda?

19 de junho é uma data especial para a cultura brasileira. Nesta data, Chico Buarque completa 80 anos. Celebrado como um dos maiores ícones da música e literatura brasileira, sua rica trajetória é entrelaçada com uma história familiar igualmente notável. Com um legado que abrange não apenas a música, mas também a literatura e o teatro, Chico é conhecido por suas letras poéticas e engajadas, que muitas vezes refletem as complexidades sociais e políticas do Brasil.

A árvore genealógica da família Buarque de Hollanda é composta por figuras ilustres nas áreas da política, educação, cultura e artes, refletindo uma herança de talento e contribuição significativa para o Brasil. Desde seus pais intelectuais até seus descendentes que continuam a brilhar no cenário artístico, a família é um exemplo de como a tradição e o talento podem se perpetuar e evoluir ao longo das gerações.

Quem é quem na família de Chico Buarque?

Bisavô

Cesário Alvim (Bisavô)

Cesário Alvim foi uma figura destacada na política brasileira do século XIX. Atuou como presidente das províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais e foi prefeito do Distrito Federal. Sua carreira multifacetada como advogado, economista e fazendeiro mostra sua versatilidade e influência na história do Brasil.

Avô

Cristóvão Buarque de Hollanda Cavalcanti (Avô materno)

Cristóvão Buarque de Hollanda Cavalcanti deixou um legado duradouro na área da educação farmacêutica. Como fundador da Escola de Farmácia e da Sociedade Farmacêutica Paulista, ele contribuiu significativamente para o avanço da profissão farmacêutica no Brasil, educando gerações de farmacêuticos.

Pais

Maria Amélia Alvim Buarque de Hollanda (Mãe)

Maria Amélia Alvim Buarque de Hollanda foi uma intelectual e artista influente. Além de sua carreira como pintora, ela teve um papel ativo na política brasileira, sendo uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores (PT). Sua dedicação à arte e à política demonstra seu compromisso com a transformação social e cultural do Brasil.

Sérgio Buarque de Hollanda (Pai)

Sérgio Buarque de Hollanda é amplamente reconhecido como um dos maiores historiadores e sociólogos do Brasil. Sua obra seminal "Raízes do Brasil" é fundamental para a compreensão da formação social e cultural do país. Como um dos fundadores do PT, ele também deixou uma marca indelével na política brasileira.

Chico Buarque

Chico Buarque, aos 80 anos, continua sendo uma figura central na música e literatura brasileiras. Seu casamento com Marieta Severo, de 1966 a 1999, resultou em três filhas: Sílvia, Helena e Luísa. Em 2021, Chico casou-se com Carol Proner, consolidando uma nova fase de sua vida pessoal.

Irmãs

Heloísa Maria Buarque de Hollanda (Irmã)

Miúcha, irmã de Chico Buarque, foi uma renomada cantora e compositora. Casada com o lendário João Gilberto, ela deixou um legado musical significativo. Sua filha, Bebel Gilberto, segue os passos dos pais, destacando-se na música internacional.

Anna Maria Alvim Buarque de Hollanda (Irmã)

Ana de Hollanda é uma artista multifacetada que atuou como cantora, produtora e diretora teatral. Ela também serviu como Ministra da Cultura do Brasil, contribuindo para a formulação de políticas culturais e promovendo a arte em todo o país.

Maria Christina Buarque de Hollanda (Cristina Buarque) (Irmã)

Cristina Buarque é uma talentosa cantora e compositora, conhecida por sua interpretação do samba. Sua carreira musical é marcada pela dedicação à preservação e promoção da música tradicional brasileira.

Filha

Sílvia Buarque (Filha)

Sílvia Buarque seguiu a carreira artística como atriz, destacando-se em várias produções teatrais e televisivas. Casada com o ator Chico Díaz, ela continua a contribuir para a cena cultural brasileira.

Helena Buarque (Filha)

Helena Buarque, além de ser mãe de quatro filhos, teve uma significativa parceria com o cantor Carlinhos Brown. Seus filhos, especialmente Francisco (Chico Brown), continuam o legado musical da família.

Luísa Buarque (Filha)

Luísa Buarque é professora de filosofia e casada com o ator Claudio Baltar. Sua filha, Lia Buarque, mostra talento musical, tocando flauta, violino e cavaquinho.

Netos

Francisco Brown (Chico Brown) (Neto)

Francisco Brown, conhecido como Chico Brown, é um talentoso músico que já está deixando sua marca na indústria musical, seguindo os passos de sua família ilustre.

Clara Buarque (Neta)

Clara Buarque se destaca tanto na música quanto na atuação, contribuindo para a rica tradição artística da família Buarque de Hollanda.

Lia Buarque (Neta)

Lia Buarque é uma jovem talentosa, demonstrando habilidade em vários instrumentos musicais, incluindo flauta, violino e cavaquinho, além de sua capacidade vocal.